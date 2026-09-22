İlk On: Nagoya Asya Oyunları'nda madalya yarışı kızışıyor

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İlk On: Nagoya Asya Oyunları'nda madalya yarışı kızışıyor

Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen 20. Yaz Asya Oyunları'nın ilk iki günü, kıta spor haritasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi. 29 ülke delegasyonunun en az bir madalya kazandığı turnuvanın ikinci gün sonunda, Çin Halk Cumhuriyeti rakiplerine şans tanımayarak mutlak liderliği ele geçirdi. Sadece bir günde 12 altın madalya kazanan Çinli sporcular, toplamda 23 altınla genel sıralamada zirveye yerleşti. Ev sahibi Japonya (8 altın) ve Güney Kore (5 altın) geleneksel olarak ilk üçteki yerlerini koruyor.

Orta Asya takımları arasında Kazakistan 4 altın madalya ile sansasyonel bir şekilde 4. sıraya yükselirken, Özbekistan milli takımı karateci Abdulvahob Raşidov'un podyumun zirvesine çıkmasıyla madalya hanesini zenginleştirdi ve Myanmar ile birlikte ilk ona girdi (9-10. sıralar). Takımımızın aktifinde tam bir madalya seti (1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz) bulunuyor.

Peki, Özbekistan delegasyonu güreş, boks ve judo müsabakalarının başlamasıyla ilk beşe girebilecek mi, Çin'in rekor yürüyüşünü durdurabilecek biri çıkacak mı ve 3. gün müsabakaları sporcularımıza yeni zaferler vaat ediyor mu?

«Çin'den 23 altın, Kazakistan'ın atağı ve Özbekistan'ın rezervi»: 2. günün 5 ana göstergesi

Nagoya'daki Asya Oyunları'nın ikinci gününde kaydedilen en önemli istatistiksel veriler:

  • Çin'in benzersiz baskısı: Çinli sporcular 23 altın, 10 gümüş ve 5 bronz (toplam 38 madalya) toplayarak takipçilerinin iki katından fazla farkla önde gidiyor;

  • Özbekistan'ın tam seti: Delegasyonumuzun hesabında şu an için 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz bulunuyor ve takım genel sıralamada 9-10. sıraları paylaşıyor;

  • Raşidov etkisi: Abdulvahob Raşidov'un karate branşında ev sahibini mağlup ederek kazandığı altın madalya, Özbekistan'a ilk 10'a girme imkanı sağladı;

  • Komşuların rekabeti: Kazakistan 4 altınla sağlam bir şekilde 4. sırada yer alırken, Kırgızistan 3 bronzla 20. sırada, Tacikistan ise 1 bronza sahip;

  • 29 ülke podyumda: İkinci gün sonunda Asya'nın toplam 29 milli olimpiyat komitesi madalya kazananlar arasına girmeyi başardı.

20. Yaz Asya Oyunları (Nagoya): 2. gün sonrası genel madalya tablosu

Lider ülkeler ve Orta Asya temsilcilerinin sıralamadaki göstergelerinin karşılaştırması:

Sıra

Ülke / Delegasyon

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam Madalya

1

Çin Halk Cumhuriyeti

23

10

5

38

2

Japonya (Ev Sahibi)

8

12

12

32

3

Kore Cumhuriyeti

5

3

15

23

4

Kazakistan

4

1

3

8

...

...

...

...

...

...

9-10

Özbekistan

1

1

1

3

9-10

Myanmar

1

1

1

3

...

...

...

...

...

...

20

Kırgızistan

0

0

3

3

29

Tacikistan

0

0

1

1

Spor ekspertizi: Neden Özbekistan'ın gerçek yürüyüşü şimdi başlıyor?

Uluslararası analistler ve milli spor yorumcularının sonuçları:

  • «Ağır topçu» henüz sahaya inmedi: Asya Oyunları'nın ilk günlerinde daha çok yüzme, jimnastik ve bazı dövüş sporları yapıldı; Özbekistan'ın ana «madalya fabrikaları» sayılan boks, serbest ve grekoromen güreş, halter ve tekvando müsabakaları yeni başlıyor;

  • Boks ve güreşteki altın rezervi: Özbekistan boks ve güreşte Asya'da mutlak liderdir; bu finaller başlar başlamaz delegasyonumuzun altın madalya sayısı hızla artacak ve 4-5. sıralara yükselmesi garantidir;

  • Bölgesel rekabet faktörü: Kazakistan milli takımının ilk günlerdeki aktifliği, Özbek atletler için ek bir sportif motivasyon kaynağıdır; güreş minderlerinde ve ringde yaşanacak karşılaşmalar Orta Asya'nın liderini belirleyecektir;

  • Sıkı program ve toparlanma: Müsabakanın 3. gününden itibaren madalya sayısı hızla artacak; milli takım kadrosuna yeni katılan uluslararası fizyoterapist ve sağlık personelinin rolü tam da bu yoğun dönemde kendini gösterecektir.

Nagoya'daki Asya Oyunları, Özbekistan sporunun yeni zirvelere ulaşması için bir başka tarihi sahneye dönüşüyor ve ana ödüller hala önümüzde.

Sizce Özbekistan delegasyonu bu Asya Oyunları sonunda ilk beşe (Top-5) girebilecek mi? Boksör ve güreşçilerimizden kaç altın madalya bekliyorsunuz? Kişisel tahmin ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Nagoya'daki madalya yarışı hakkındaki bu analiz makalesini tüm spor severlere ulaştırın!

20. Yaz Asya OyunlarıAbdulvahob RaşidovNagoyaKazakistan Milli TakımıÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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