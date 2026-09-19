iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Apple'ın yeni iPhone 18 serisi 18 Eylül'den itibaren dünya genelinde satışa sunuldu. Özbekistan'da da akıllı telefonların ilk fiyatları belli oldu.
Şu anda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonları satışa sunulmaktadır.
eSIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.049 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 dolar
SIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.979 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.349 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.199 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.299 dolar
Böylece, mevcut verilere göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.899 dolardan, iPhone 18 Pro Max'in fiyatı ise 2.049 dolardan başlamaktadır.
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