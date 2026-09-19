iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu

Apple'ın yeni iPhone 18 serisi 18 Eylül'den itibaren dünya genelinde satışa sunuldu. Özbekistan'da da akıllı telefonların ilk fiyatları belli oldu.

Şu anda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonları satışa sunulmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.899 dolar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 dolar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.049 dolar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 dolar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 dolar

SIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.979 dolar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.349 dolar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.199 dolar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 dolar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.299 dolar

Böylece, mevcut verilere göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.899 dolardan, iPhone 18 Pro Max'in fiyatı ise 2.049 dolardan başlamaktadır.

AppleiPhone 18eSIMÖzbekistanTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA Ay araştırmaları için yapay zekalı üç rover gönderiyorNASA Ay araştırmaları için yapay zekalı üç rover gönderiyorBugün, 16:59Gökbilimciler bir nötron yıldızının maddeyi yutma sürecini ilk kez gözlemlediGökbilimciler bir nötron yıldızının maddeyi yutma sürecini ilk kez gözlemlediBugün, 16:23Samsung, One UI 9.0 güncellemesinin uluslararası çıkış tarihlerini açıkladıSamsung, One UI 9.0 güncellemesinin uluslararası çıkış tarihlerini açıkladıBugün, 15:52iPhone 18 Pro koruyucu camı rakiplerinden daha dayanıklı çıktıiPhone 18 Pro koruyucu camı rakiplerinden daha dayanıklı çıktıBugün, 15:30NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştıNASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştıBugün, 14:53Fizik klavyeli Clicks Communicator akıllı telefonu tanıtıldıFizik klavyeli Clicks Communicator akıllı telefonu tanıtıldıBugün, 14:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü