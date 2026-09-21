Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş

Karakalpakistan'da altın madenciliği ve işleme konusunda uzmanlaşmış büyük bir kümelenme kurulması planlanıyor. Bölgedeki "Urusoy" madeninde 4 tonluk altın rezervi tespit edildiği açıklandı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte jeolojik arama çalışmaları da genişletilecek.

Bakanlar Kurulu'nun ilgili karar taslağında Karakalpakistan'da altın madenciliği ve işleme kümelenmesinin oluşturulmasına yönelik tedbirler belirlendi.

Proje kapsamında sadece mevcut madenin işletilmesi değil, aynı zamanda yeni potansiyel alanların belirlenmesi için jeolojik arama çalışmalarının güçlendirilmesi öngörülüyor.

En ilginç yanı: Bölgenin jeolojik olarak incelenen kısmı şu an için sadece yüzde 20'sini oluşturuyor. Güncel verilere göre, maden arama ve çıkarma çalışmalarının yürütüldüğü alan 200 hektardır. Yeni kümelenmenin faaliyete geçmesiyle bölgedeki ekonomik hareketliliğin artması ve yaklaşık 1000 yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Dolayısıyla, Karakalpakistan'ın büyük bir kısmı henüz tam olarak jeolojik açıdan incelenmemiştir. Bu nedenle, gelecekteki arama çalışmaları sırasında yeni madenler ve değerli mineral rezervlerinin keşfedilme olasılığı bulunmaktadır.