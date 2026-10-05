Özbekistan vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulması: Letonya neden böyle bir girişimde bulundu?

·3·Dünya
Özbekistan vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulması: Letonya neden böyle bir girişimde bulundu?

Baltık ülkelerinin önde gelen devletlerinden biri olan Letonya'da, Özbekistan vatandaşlarına giriş vizelerinin verilmesini geçici olarak durdurma girişimi gündeme geldi. Bu konuda «Fergana» haber ajansı, yerel Jauns.lv portalına dayanarak bilgi verdi.

Ülke İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bu teklif, son zamanlarda ülkeye giriş yapan bazı şahısların karıştığı yasa dışı olaylarla gerekçelendiriliyor.

«Önlem almak zorundayız»: Bakanın sert tutumu

Letonya İçişleri Bakanı Yanis Dombravagüvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla kısıtlamaların getirilmesi gerektiğini vurguladı:

«Acilen önlem almak zorundayız. Bu nedenle, Özbekistan vatandaşlarına vize verilmesini belirli bir süreliğine geçici olarak durdurmayı ve bu süreyi Özbek tarafıyla iş birliğini güçlendirmek için kullanmayı teklif ediyoruz. Buradaki temel amaç, kamu düzenine ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek kişilerin Letonya topraklarına girişini engellemektir».

Yerel basına göre, bu karara Özbekistan vatandaşlarının karıştığı birkaç suç, özellikle reşit olmayanlara yönelik yasa dışı eylemler neden oldu. Ancak bakanlık, bu vakalarla ilgili henüz kesin rakamlar ve tam istatistiksel veriler açıklamadı.

Girişim yürürlüğe girdi mi? Hükümetteki anlaşmazlık

Önemli bir nokta, vizelerin durdurulması teklifinin henüz pratik aşamaya geçmemiş ve yürürlüğe girmemiş olmasıdır:

  • Koalisyon reddetti: Yanis Dombrava, bu konuyu 29 Eylül'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine getirmeye çalıştı. Ancak hükümetteki koalisyon ortakları, parlamento (Saeima) seçimleri öncesindeki son toplantıda bu girişimin gündeme eklenmesini desteklemedi;

  • Yasal dayanak: BB.lv yayınının netleştirdiğine göre, İçişleri Bakanlığı bu girişimini ulusal Göç Yasası'nın 8. maddesinin 2. fıkrasına dayandırıyor;

  • Gelecek tartışmalar: Bakan, bu konunun yeni hükümetin yakın zamanda yapılacak toplantılarından birinde yeniden ele alınacağını umuyor.

Resmi tepki nedir?

Şu an itibarıyla Özbekistan Cumhuriyeti'nin Letonya Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Letonyalı yetkilinin bu açıklamasına ilişkin herhangi bir resmi tepki verilmedi.

Durumun gelişimi, Letonya'da kurulacak yeni hükümetin ve parlamentonun göç politikasına ve ikili diplomatik diyaloglara doğrudan bağlı kalmaya devam ediyor.

LetonyaÖzbekistanYanis Dombravaİçişleri BakanlığıGöç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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