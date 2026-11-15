Jorge Jesus'tan utanç verici mağlubiyet sonrası: "Ronaldo bize nasıl yardım edebilirdi?"

Portekiz milli takımı, sahasında Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Cristiano Ronaldo uluslararası kariyerini noktaladığını açıklamasından sonra takımın oynadığı ilk maçtı. Bu nedenle teknik direktör Jorge Jesus'a efsanevi golcünün yokluğu soruldu. Ancak hocanın cevabı hem gazetecileri hem de futbolseverleri şaşırttı.

Portekiz milli takımı için bu gece birçok açıdan özeldi. Bir yandan takım, tarihinin en büyük futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile vedalaşma havasında sahaya çıktı. Diğer yandan ise taraftarların beklediği sonuç gelmedi: Danimarka, Portekiz'i farklı mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında tüm dikkatler yine Ronaldo üzerindeydi. Gazeteciler, Jorge Jesus'a 41 yaşındaki yıldızın eksikliğinin hissedilip hissedilmediğini sordular.

Jesus'un cevabı: "O artık milli takımda oynamıyor"

Teknik direktör soruya oldukça sert bir tepki verdi. Ona göre, Ronaldo kariyerini noktaladıktan sonra onun yokluğunu mağlubiyetin sebebi olarak göstermek mantıklı değil.

"Ronaldo'nun eksikliği mi? 'Eksiklik' de ne demek? O artık milli takım için oynamıyor. O halde bize nasıl yardım edebilirdi? Basın toplantısında yanımda mı oturacaktı? Ronaldo artık oynamıyor, o burada değil. O, bu konuda kesin kararını verdi," dedi Jesus.

Teknik direktörün bu cevabı Portekiz'de ana tartışma konusu oldu. Çünkü Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı sadece bir oyuncuyla vedalaşmak değil, bir dönemin sona ermesi anlamına geliyor.