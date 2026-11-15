Jorge Jesus'tan utanç verici mağlubiyet sonrası: "Ronaldo bize nasıl yardım edebilirdi?"
Portekiz milli takımı, sahasında Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Cristiano Ronaldo uluslararası kariyerini noktaladığını açıklamasından sonra takımın oynadığı ilk maçtı. Bu nedenle teknik direktör Jorge Jesus'a efsanevi golcünün yokluğu soruldu. Ancak hocanın cevabı hem gazetecileri hem de futbolseverleri şaşırttı.
Portekiz milli takımı için bu gece birçok açıdan özeldi. Bir yandan takım, tarihinin en büyük futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile vedalaşma havasında sahaya çıktı. Diğer yandan ise taraftarların beklediği sonuç gelmedi: Danimarka, Portekiz'i farklı mağlup etti.
Maç sonu basın toplantısında tüm dikkatler yine Ronaldo üzerindeydi. Gazeteciler, Jorge Jesus'a 41 yaşındaki yıldızın eksikliğinin hissedilip hissedilmediğini sordular.
Jesus'un cevabı: "O artık milli takımda oynamıyor"
Teknik direktör soruya oldukça sert bir tepki verdi. Ona göre, Ronaldo kariyerini noktaladıktan sonra onun yokluğunu mağlubiyetin sebebi olarak göstermek mantıklı değil.
"Ronaldo'nun eksikliği mi? 'Eksiklik' de ne demek? O artık milli takım için oynamıyor. O halde bize nasıl yardım edebilirdi? Basın toplantısında yanımda mı oturacaktı? Ronaldo artık oynamıyor, o burada değil. O, bu konuda kesin kararını verdi," dedi Jesus.
Teknik direktörün bu cevabı Portekiz'de ana tartışma konusu oldu. Çünkü Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı sadece bir oyuncuyla vedalaşmak değil, bir dönemin sona ermesi anlamına geliyor.
Ronaldo sonrası ilk maçta Portekiz neden ağır bir yenilgi aldı?
14 Kasım'da Braga'da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Danimarka, Portekiz'i 4-1 mağlup etti.
Maçın 43. dakikasında Pierre-Emile Højbjerg penaltıdan skoru açtı. İkinci yarının başında Rasmus Højlund, 49 ve 57. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırdı. 75. dakikada Joachim Andersen dördüncü golü kaydetti.
Portekiz tek golünü uzatma dakikalarında Bernardo Silva ile buldu.
Böylece Ronaldo'nun uluslararası kariyerinin sona ermesinden sonraki ilk maç, Portekiz için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. İlginç olan, takımın grup aşamasındaki ilk dört maçta toplamda sadece dört gol yemiş olmasıydı. Danimarka karşısında ise tek bir gecede aynı miktarda gol yedi.
Ancak mağlubiyeti sadece Ronaldo'nun yokluğuyla açıklamak doğru olmaz. Maçtaki savunma hataları ve Danimarkalı oyuncuların etkili performansı da sonuca ciddi şekilde yansıdı.
Ronaldo'nun milli takım dönemi nasıl sona erdi?
Cristiano Ronaldo, 5 Kasım'da Portekiz milli takımındaki kariyerini noktaladığını açıkladı. Milli formayla son maçı 24 Eylül'de Galler'e karşıydı ve Portekiz 1-0 galip gelmişti.
Ronaldo, milli formayla 234 maça çıkıp 146 gol attı. Erkek futbolu tarihinde uluslararası maçlarda en çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncu olarak rekorları elinde tutmaya devam ediyor.
Ayrılığından önceki son aylarda Jorge Jesus ile ilişkilerinde gerginlik yaşanmıştı. Ronaldo, Eylül ayındaki Norveç maçında yedek bırakılmasından rahatsız olmuş, ardından milli takım kampını erken terk etmişti.
Daha sonra oyuncu, teknik direktörle anlaşmazlık yaşadığını iddia etmişti. Jesus ise kararlarını takımın menfaatleri doğrultusunda aldığını belirtmişti. Ronaldo'nun ayrılığına dair resmi açıklama ise 5 Kasım'da yapıldı.
Portekiz, Ronaldo'yu nasıl uğurladı?
Danimarka maçı sadece mağlubiyetle değil, Ronaldo'ya adanan sembolik etkinliklerle de hatırlandı.
Sahaya çıkmadan önce Portekizli oyuncular, efsanevi golcünün meşhur 7 numaralı formalarıyla göründüler. Statta eski kaptana adanan pankartlar açıldı.
Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'nun milli takım tarihindeki yerini özel olarak vurgulamaya çalıştı. Bu, 23 yıl boyunca ülkesini temsil eden oyuncuya bir saygı duruşuydu.
Ancak taraftarlar için en büyük hediye galibiyet olabilirdi. Takım ise bu görevi yerine getiremedi.
Portekiz mağlubiyete rağmen grup lideri
Danimarka yenilgisine rağmen Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 12 puanla liderliğini korudu. Danimarka 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Her iki takım da çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
Yani, Jesus'un öğrencileri için bu mağlubiyet ciddi bir uyarı oldu ancak turnuvadaki ana hedefler hala geçerliliğini koruyor.
Özetle, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı, Portekiz futbolu için büyük bir dönemin sonudur. Ancak artık takım, onun ismine ve prestijine bel bağlamadan yeni liderler oluşturmalıdır. Jesus'un sert cevabı da tam olarak bu gerçeği hatırlatıyor: Ronaldo'nun yerini kimse kolayca dolduramaz, ancak Portekiz onsuz da kazanmayı öğrenmek zorundadır.
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