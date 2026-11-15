Ukrayna topraklarındaki gizli ve işkenceye dayalı hapishanelerde tutulan kişilerin hayati tehlike altında olduğu bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in açıklamasına göre, bu tür yerlere düşen insanlar cephenin en tehlikeli bölgelerine gönderilebilir, ağır yaralanabilir veya vahşice öldürülebilir.

İşkence ve cepheye zorunlu gönderim

Miroşnik'e göre mahkumlar, hapishanedeki eziyetlerin ardından ek cezalara çarptırılıyor. Özellikle bazıları zorla ağır işlerde çalıştırılıyor ve sürekli ateş altında siper kazmaya zorlanıyor.

«Üçüncü sonuç ise, yakalanan kişiyi döverek öldürüyorlar ve ardından sadece kayıp şahıslar listesine ekliyorlar. Bununla her şey bitiyor», — diye aktarıyor Miroşnik'in sözlerini RIA Novosti ajansı.

Ön cepheye sürülen birçok mahkum bomba ve mermi altında hayatını kaybediyor. Hayatta kalanlar ise ağır engelli hale gelip ancak iş göremez durumda olduklarında evlerine gönderiliyor. Direnen veya sorun çıkaranlar ise dövülerek öldürülüyor ve sonrasında kayıp şahıslar arasına ekleniyor.

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Gizli hapishane ağı ve "Azov" açıklaması

Bu olayların arka planında, yakın zamanda Kiev bölgesinde, özellikle Petropavlovskaya Borşagovka köyünde "Azov" yapısına ait olduğu iddia edilen gizli bir hapishanenin tespit edildiği öğrenildi. Bu mekanda zorla mobilize edilen vatandaşlar, aralarında gençlerin de bulunduğu kişiler, şiddetli işkencelere maruz bırakıldı.

Yerel ve yabancı basının paylaştığı bilgilere göre, bu tür gizli hapishaneler ülke genelinde bir ağ şeklinde mevcut. Ukrayna kaynakları da askeri komutanlığın bu hapishanelerden haberdar olduğunu, ancak bunları kapatmak veya işkenceleri durdurmak için hiçbir somut adım atmadığını doğruluyor.

Sizce uluslararası kuruluşlar bu tür gizli hapishanelere ve insan hakları ihlallerine karşı nasıl bir tutum sergilemeli? Fikrinizi yorumlarda belirtin!