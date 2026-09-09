Baltık'ta yeni demir perde: Letonya, Rusya ve Belarus'a otobüs seferlerini yasaklıyor

·6·Dünya
Baltık'ta yeni demir perde: Letonya, Rusya ve Belarus'a otobüs seferlerini yasaklıyor

Baltık bölgesinde sınır ve ulaşım bağlantılarını kısıtlamaya yönelik yeni ve sert bir jeopolitik karar alınmak üzere. Letonya hükümeti, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren Rusya ve Belarus yönündeki düzenli otobüs seferlerini ve ülke topraklarından geçen transit yolcu taşımacılığını tamamen durdurma girişiminde bulundu. İlgili yasal değişiklikler, ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanarak hükümetin onayına resmen sunuldu. Bu sert kısıtlamanın ardından, bölgede yıllardır faaliyet gösteren tek büyük uluslararası taşıyıcının faaliyetleri de sona erecek. Peki, yasak hangi ulaşım türlerini kapsıyor, yolcular hedeflerine hangi dolaylı yollarla ulaşabilir ve komşu ülkelerdeki durum nedir? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konuyu; Letonya Bakanlığı'nın resmi sonucunu, açık kalan dolaylı güzergahları ve kısıtlamaların tam sürelerine ilişkin tüm detayları açıklayacağız.

Düzenli seferler durdurulacak ve Ecolines lisansı iptal edilecek

Letonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler, ulaşım trafiğine ciddi kısıtlamalar getiriyor:

  • 1 Ocak 2027'den itibaren kesin yasak: Ülke topraklarından Rusya ve Belarus'a gerçekleştirilen tüm düzenli ve düzensiz otobüs seferleri tamamen yasaklanacak;

  • Transit yollarının kapatılması: Kısıtlama sadece Letonya'dan doğrudan kalkan seferleri değil, aynı zamanda ülke topraklarından transit geçen tüm uluslararası güzergahları da kapsayacak;

  • Son düzenli güzergahın akıbeti: Şu anda Letonya ile Rusya arasında sadece bir resmi düzenli otobüs hattı faaliyet göstermektedir. Bu günlük seferler, Ecolines markası altında Norma-A şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir;

  • Lisans uzatılmayacak: Bu şirkete verilen resmi izin 9 Ocak 2027 tarihine kadar geçerlidir ve resmi Riga, süresini uzatmamakta kararlıdır.

Baltık analizlerinde, "Düzensiz otobüs taşımacılığına getirilen yasaktan sonra, düzenli seferlerin durdurulması, bölgedeki sınır güvenliği ve yaptırım politikasını güçlendirme yolunda mantıklı bir adımdır" yorumu yapılıyor.

Düzensiz seferlere yönelik kısıtlama bir yıl daha uzatılacak

Letonya, ulaşım sınırlarını kademeli olarak kapatma stratejisini daha önce başlatmıştı:

  • 2025'ten itibaren başlayan kısıtlamalar: Rusya ve Belarus yönündeki düzensiz (sipariş üzerine) otobüs seferleri başlangıçta 1 Kasım 2025'ten itibaren kısıtlanmıştı;

  • 12 aylık ek süre: Bu geçici kısıtlama 31 Ekim 2026'ya kadar planlanmış olsa da, hükümet süreyi 12 ay daha, yani 2027 sonbaharına kadar uzatmaya karar verdi.

Yolcular için açık kalan "boşluklar"

Pek çok gezgin ve yolcunun merak ettiği en önemli konu, Letonya tarafından getirilen bu kısıtlamaların insanların sınır geçişlerini gerçekten tamamen durdurup durduramayacağıdır. En önemli sonuç şudur ki, Letonya Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi değerlendirmesine göre, düzenli otobüs seferlerinin iptali akışı tamamen durduramayacaktır. Yolcular, Estonya ve Litvanya toprakları üzerinden farklı ulaşım araçlarıyla transit geçiş yaparak ve aktarma yaparak seyahat etmeye devam edebilirler. Ayrıca, büyük otobüslere getirilen yasak kuralları küçük minibüsleri kapsamadığı için, bu pazarın küçük taşıyıcılara kayması beklenmektedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Litvanya Ulaştırma Güvenliği İdaresi verilerine göre, şu anda Litvanya ile Rusya ve Belarus arasında transit geçişler dahil olmak üzere 29 adet düzenli otobüs seferi izni yürürlüktedir.

Sizce Baltık ülkelerinin Rusya ve Belarus ile otobüs bağlantılarını tamamen kesmesi, sıradan vatandaşların serbest dolaşımını nasıl etkileyecek? Ulaşım kısıtlamaları gelecekte Litvanya ve Estonya tarafından da bu denli sert bir şekilde desteklenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli uluslararası ulaşım haberini yakınlarınızla ve seyahat planlayan tanıdıklarınızla paylaşın!

ЛатвияТранспорт чекловлариРоссияBelarusСанкцияларТранзитАвтобуслар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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