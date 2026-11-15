Eski ABD Başkanı Joe Biden, yeni anı kitabı "Bana Söz Ver, Amerika"da Ukraynalı yetkililer ve uluslararası siyasetin en kapalı perde arkası olaylarına değindi. The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bölümler dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Kitapta, Volodimir Zelenskiy'nin kişisel özellikleri ve Washington'daki siyasi mücadeleler hakkında ciddi ifadeler yer alıyor.

Zelenskiy ile görüşmeler: "Öfkeli ve inatçı"

Biden'ın anımsadığına göre, Volodimir Zelenskiy ile gerçekleşen özel görüşmeler her zaman pürüzsüz geçmedi. Eski ABD lideri, onun iletişim sırasında genellikle "öfkeli ve inatçı" olduğunu, ayrıca sağlanan yardımlar için yeterince minnettarlık göstermediğini yazdı.

Bununla birlikte Biden, Zelenskiy'nin oyunculuk geçmişini de es geçmedi. Ona göre, Ukrayna liderinin sanat alanındaki geçmişi — özellikle "Stüdyo 95" yöneticiliği, Napolyon tiplemesi ve ünlü "Halkın Hizmetkarı" dizisindeki Vasiliy Goloborodko rolü — askeri çatışma döneminde ülkeyi yönetmek için kendine has "harika bir okul" görevi gördü.

Anıdaki ana konular Detaylar ve ifadeler Joe Biden'ın görüşü Zelenskiy'nin kapalı görüşmelerde inatçı olduğu ve minnettarlık göstermediği belirtiliyor Trump ekibinin talebi Seçimden sonra Putin ile doğrudan müzakere yürütmek için izin istendi Biden'ın pozisyonu Ukraynalıların zararına bir kapitülasyon olabileceği için bu talep reddedildi Zelenskiy'nin geçmişi Oyunculuk kariyerinin savaş döneminde liderlik yapmak için büyük bir okul olduğu kaydedildi

Trump ekibinin gizli talebi ve Biden'ın ret cevabı

Kitaptaki en ilginç ve siyasi öneme sahip bölümlerden biri, Donald Trump'ın 2024 seçimlerindeki zaferinden sonraki olaylarla ilgilidir. Anlaşıldığı üzere, Trump'ın ekip üyeleri Biden'dan gizli bir mektup veya izin istediler. Trump resmen göreve başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakereler yürütmek için kart-blanş talep ettiler.

Ancak Joe Biden bu teklifi kesin bir dille reddetti. Ona göre, böyle bir karar "Ukrayna pahasına gerçekleşecek bir tür kapitülasyona" yol açabilirdi ve o buna izin vermemeyi tercih etti.

Sizce ABD liderlerinin anılarındaki bu tür kapalı bilgilerin ifşa edilmesi uluslararası ilişkileri nasıl etkiler? Fikrinizi yorumlarda belirtin!