Declan Rice oğlunun kime hayran olduğunu açıkladı ve Yamal'ın bir özelliğini ortaya çıkardı
Arsenal ve İngiltere milli takımı orta sahası Declan Rice'ın oğlu, ünlü bir futbolcunun Lamine Yamal'ın koyu bir hayranı. İlginç olan, küçük çocuğun babasının İspanyol yıldıza karşı sahaya çıkacağını duyduğunda buna birkaç kez itiraz etmesiydi. Ancak Yamal'ın küçük hayrana gösterdiği tavır Rice'ı bile şaşırttı.
İngiliz futbolcu, bu konudan UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki İspanya maçı öncesinde bahsetti. Rice'a göre oğlu için Yamal sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda özel bir saygıyı hak eden bir kahraman.
«Neden ona karşı oynuyorsun?» — oğlu Rice'a defalarca sordu
Declan Rice oğluna İspanya milli takımına karşı oynayacağını söylediğinde, çocuğun tepkisi babasını güldürdü.
«Ona Yamal'a karşı oynayacağımı söylediğimde, sürekli 'Neden Lamine'e karşı oynuyorsun?!' diye sordu. Ama Lamine ona karşı çok sıcak davrandı. Bir baba olarak bu ilgiyi içtenlikle takdir ettim. Çok samimi bir hareketti,» dedi Rice.
Futbolcunun sözlerini ünlü muhabir Fabrizio Romano aktardı.
Yamal'ın saha dışındaki karakteri Rice'ı da etkiledi
Declan Rice'ı sadece oğlunun en sevdiği futbolcuyla tanışması değil, İspanyol yıldızın çocuğa gösterdiği tavır da mutlu etti.
İngiliz orta saha oyuncusu, Yamal'ın küçük çocuklarla nasıl iletişim kuracağını çok iyi bildiğini vurguladı. Bu özelliği, futbolcunun kendi kardeşiyle olan ilişkisi ve onun yetiştirilmesindeki rolüyle ilişkilendirdi.
Gerçekten de büyük futboldaki başarı sadece goller, kupalar ve rekorlarla ölçülmez. Şöhretin zirvesindeki bir sporcunun genç hayranlarıyla nasıl iletişim kurduğu, kişiliği hakkında da çok şey anlatır.
Rice'ın sözlerinden anlaşıldığı üzere Yamal, oğlu için sahadaki yeteneğinin yanı sıra insan olarak samimiyetiyle de güzel bir izlenim bıraktı.
Rice daha önce de Yamal'ın geleceği hakkında fikir belirtmişti
İlginç olan, Declan Rice'ın Lamine Yamal hakkında ilk kez böyle sıcak bir yorum yapmaması. Daha önce, Ballon d'Or oylamasında Harry Kane'in genç İspanyol yıldızdan üstün olmasını adil bulduğunu belirtmişti.
Aynı zamanda Rice, Yamal'ın potansiyelini yüksek değerlendirerek gelecekte birkaç kez Ballon d'Or ödülünü kazanabileceğini vurguladı.
Henüz genç olmasına rağmen Yamal, dünya futbolunun en çok konuşulan yıldızlarından biri haline geldi. Ancak Declan Rice'ın anlattığı olay, onun şöhretinden daha önemli bir noktayı gösterdi: Bazen bir futbolcunun en büyük zaferi sahada değil, küçük bir hayranın kalbinde kazanılır.
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