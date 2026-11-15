Declan Rice oğlunun kime hayran olduğunu açıkladı ve Yamal'ın bir özelliğini ortaya çıkardı

Arsenal ve İngiltere milli takımı orta sahası Declan Rice'ın oğlu, ünlü bir futbolcunun Lamine Yamal'ın koyu bir hayranı. İlginç olan, küçük çocuğun babasının İspanyol yıldıza karşı sahaya çıkacağını duyduğunda buna birkaç kez itiraz etmesiydi. Ancak Yamal'ın küçük hayrana gösterdiği tavır Rice'ı bile şaşırttı.

İngiliz futbolcu, bu konudan UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki İspanya maçı öncesinde bahsetti. Rice'a göre oğlu için Yamal sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda özel bir saygıyı hak eden bir kahraman.

«Neden ona karşı oynuyorsun?» — oğlu Rice'a defalarca sordu

Declan Rice oğluna İspanya milli takımına karşı oynayacağını söylediğinde, çocuğun tepkisi babasını güldürdü.

«Ona Yamal'a karşı oynayacağımı söylediğimde, sürekli 'Neden Lamine'e karşı oynuyorsun?!' diye sordu. Ama Lamine ona karşı çok sıcak davrandı. Bir baba olarak bu ilgiyi içtenlikle takdir ettim. Çok samimi bir hareketti,» dedi Rice.

Futbolcunun sözlerini ünlü muhabir Fabrizio Romano aktardı.

Yamal'ın saha dışındaki karakteri Rice'ı da etkiledi

Declan Rice'ı sadece oğlunun en sevdiği futbolcuyla tanışması değil, İspanyol yıldızın çocuğa gösterdiği tavır da mutlu etti.