Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu

Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş bir kırmızı deve dönüşecek ve ardından beyaz cüce bir yıldıza evrilecektir. Bilim insanlarının yeni araştırmasına göre, bu süreç Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerini istikrarsızlaştırabilir ve bazılarının sistemden dışarı atılmasına yol açabilir. Bu durum, Naked Science yayını tarafından The Astrophysical Journal Letters dergisindeki araştırmaya dayanılarak bildirildi.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, Güneş kırmızı deve dönüştüğünde dış katmanları mevcut Dünya yörüngesine kadar ulaşabilir. Ancak Dünya'nın kesin akıbeti henüz bilinmiyor: Gezegen daha uzak bir yörüngeye kayabilir veya Güneş atmosferiyle etkileşime girerek yıldıza yaklaşabilir.

Daha sonra Güneş dış katmanlarını kaybederek beyaz cüceye dönüşecektir. Yeni araştırmada bilim insanları, kütlenin tekdüze değil, periyodik titreşimler yoluyla azaldığını hesaba kattı. Bu değişimler gezegenlerin yörüngesini etkileyerek zamanla tüm sistemin dengesini bozabilir.

Modelleme sonuçlarına göre, Güneş beyaz cüceye dönüştükten sonraki ilk 3 milyar yıl içinde, modellenen gezegen sistemlerinin yüzde 96'sında yörünge istikrarı bozulmuştur. Sistemlerin yüzde 40'ında ise istikrarsızlık, Güneş henüz kırmızı dev aşamasındayken başlamıştır.

Bu, tüm gezegenlerin mutlaka yok olacağı anlamına gelmiyor. Bazı senaryolarda Uranüs ve Neptün'ün yörüngeleri yer değiştirebilir, diğer gezegenler ise yörüngelerinden çıkabilir. Bazı sistemlerin ise uzun süre istikrarını koruması ihtimal dışı değildir.

Araştırmanın yazarları, Güneş sistemine benzer sistemlerin gerçekçi modellerdeki ortalama ömrünü yaklaşık 1 milyar yıl olarak tahmin etmiştir. Güneş kütlesinin tekdüze azaldığı varsayılan idealize edilmiş hesaplamalarda ise bu süre katrilyonlarca yıla kadar çıkmaktadır. Ancak bu senaryo, yıldızın gerçek evrimini tam olarak yansıtmamaktadır.

Bilim insanları, yeni sonuçların Güneş sisteminin geleceği hakkındaki tüm sorulara cevap vermediğini vurguluyor. Beyaz cücelerin ve hatta nötron yıldızlarının etrafında da gezegenlerin tespit edilmiş olması, bunların yıldız evriminden sonra nasıl hayatta kaldıklarının daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini gösteriyor.