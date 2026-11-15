Jensen Huang nasıl özel servislerin hedefi haline geldi? Eşi benzeri görülmemiş skandalın sırları

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Jensen Huang nasıl özel servislerin hedefi haline geldi? Eşi benzeri görülmemiş skandalın sırları

Çin, teknoloji sektörünü güçlendirmek ve küresel ölçekte üstünlük sağlamak amacıyla dünyanın en büyük istihbarat operasyonlarından birini başlattı. The Wall Street Journal gazetesinin yazdığına göre, dünyaca ünlü Nvidia şirketinin lideri Jensen Huang bu çaplı bir kampanyanın ana hedeflerinden biri haline gelmiş olabilir.

Eşi benzeri görülmemiş ölçekte istihbarat ve ABD'nin endişeleri

Belirtildiğine göre, bunun temel amacı Çin ekonomisini geliştirmek, silahlı kuvvetleri modernize etmek ve ülke içinde ve dışında etkisini genişletmek için gerekli olan ileri teknolojileri ele geçirmektir. Avrupa istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre, Çin'de güvenlik ve istihbarat alanında yaklaşık 600 bin kişi faaliyet göstermektedir. Batılı yetkililer, dünyada bu ölçekte başka bir benzer faaliyetin olmadığını vurguluyor.

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı'nın eski çalışanı Nicholas Eftimiades'e göre, Batı bu tür bir yaklaşıma alışkın değil ve buna karşı korunma mekanizmalarına tam olarak sahip değil.

Amerikalı yetkililer, Çin özel servislerinin Singapurlu Megaspeed şirketiyle bağlantılı bir kadın olan Alice Huang ile olan ilişkileri aracılığıyla Jensen Huang'ı etkilemeye çalıştığından ciddi endişe duyuyor. İngiliz MI6 istihbaratının eski direktörü Nigel Inkster'a göre Huang, Pekin için sadece önde gelen bir teknoloji şirketi lideri değil, aynı zamanda Başkan Donald Trump'a yakınlığı ve yönetimin çip ihracat politikasına etki etme imkanı nedeniyle de son derece büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Skandalın temel yönleri

Detaylar ve resmi bilgiler

Çin'in istihbarat kampanyası

Teknolojileri ele geçirmek için eşi benzeri görülmemiş ölçekte küresel operasyon

Jensen Huang'ın rolü

Çin özel servislerinin olası hedefi ve bağlantılar hakkındaki şüpheler

Megaspeed soruşturması

Singapur şirketi aracılığıyla ileri teknoloji çiplerin Çin'e tedarik edilme ihtimali

Yönetim kurulu kararı

8 Kasım'da bağımsız soruşturma başlatıldığı duyuruldu, 12 Kasım'da Huang istifa etti

Soruşturma ve Jensen Huang'ın istifası

Jensen Huang etrafındaki skandal, Kasım ayı başında Alice Huang ile olan ilişkisi hakkındaki haberlerin yayılmasıyla patlak verdi. ABD özel servisleri ise bu kadının Çin istihbaratı ile iş birliği yapabileceğinden şüpheleniyor.

Bu arka planda 8 Kasım günü Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın yabancı bir istihbaratın hedefi haline gelmiş olabileceği gerekçesiyle bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise tüm bu suçlamaları reddederek onları asılsız iftira olarak nitelendirdi. Singapur'da Megaspeed şirketine yönelik soruşturma Şubat 2025'te başlamış olup, kolluk kuvvetleri belge düzenlemedeki usulsüzlükleri incelemektedir.

Öte yandan, 1993 yılından bu yana Nvidia şirketini başarıyla yöneten Jensen Huang 12 Kasım günü istifa etti. Başkan, CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden resmen ayrıldı. Şirkete şimdilik geçici olarak finans direktörü Colette Kress atandı.

Sizce teknoloji devlerinin liderlerinin jeopolitik ve istihbarat skandallarına karışması küresel piyasayı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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