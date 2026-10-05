ABD'de tıbbi uçak düştü: Uçaktaki altı kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

3 Ekim'de Bermuda'dan Boston'a uçan bir tıbbi uçak, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Nantucket Adası yakınlarında Atlantik Okyanusu'na düştü. Uçakta bulunan altı kişinin tamamının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu bilgi, ABD Sahil Güvenlik birimi ve Reuters tarafından açıklandı.

Kanada tescilli Gulfstream G100 tipi uçağın, Bermuda'dan Boston'a tıbbi tahliye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. Latitude Air Ambulance şirketine ait uçakta iki pilot, iki sağlık personeli, bir hasta ve bir yakını bulunuyordu.

Uçak Nantucket yakınlarına yaklaştığında mürettebat, elektrik sisteminde bir arıza meydana geldiğini bildirerek acil durum ilan etti. Ardından hava trafik kontrolü ile iletişim kesildi. Uçuş verilerine göre uçak, yaklaşık 24 bin fit yükseklikten kısa sürede keskin bir düşüş yaşadı.

Arama kurtarma ekipleri, Nantucket kıyılarında uçağa ait enkaz parçaları buldu. ABD Sahil Güvenlik birimi, 66 saat süren arama çalışmalarını 4 Ekim'de sonlandırdı. Arama sırasında herhangi bir kazazedeye rastlanmadı.

Latitude Air Ambulance şirketi, uçaktaki dört çalışanı, hasta ve yakınının hayatını kaybettiğinin varsayıldığını duyurdu.

Resmi verilere göre, uçaktaki dört mürettebat Kanada vatandaşı, hasta ve yakını ise Bermuda vatandaşıydı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili ABD ve Kanada'nın ilgili kurumları tarafından soruşturma yürütülüyor.