ABD'de özel uçak düştü: Uçaktaki dokuz kişinin tamamı hayatını kaybetti

1 Kasım Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Greenacres şehri yakınlarında özel bir uçak düştü. Trajedi sonucunda hava aracında bulunan dokuz kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

İlk bilgilere göre uçak, yerleşim bölgesine düştü. Hava aracının yere çarpmasıyla şiddetli bir patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Olay yerinde büyük bir çukur oluştu ve çevreye enkaz parçaları saçıldı.

Olay bölgesinde yangın ve patlama yaşanmasına rağmen, ilk raporlara göre yerde bulunan vatandaşlar arasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bu durum, kazanın yerleşim yerinde meydana geldiği göz önüne alındığında önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Uçağın neden düştüğü, uçuş sırasında teknik bir arıza yaşanıp yaşanmadığı veya diğer faktörlerin etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca uçaktaki dokuz kişinin kimlikleri hakkında da ek bir bilgi verilmedi.