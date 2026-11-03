Everest'te feci kaza: 4.200 metre yükseklikte iki helikopter çarpıştı (video)

Nepal'de, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'in eteklerinde ölümle sonuçlanan ağır bir havacılık kazası meydana geldi. Deniz seviyesinden yaklaşık 4.200–4.371 metre yükseklikte, Everest ana kampının biraz aşağısındaki Pheriche köyünde bulunan helikopter pistinde, iniş yapan iki ticari hava aracı çarpıştı.

Bu trajedi sonucunda bir turist hayatını kaybetti, üç kişi ise ağır yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti: Pervanelerin havada çarpışması

Video görüntülerinde iki helikopterin piste yaklaşma ve iniş anları ile sonrasında yaşanan kaza net bir şekilde görülüyor:

Pilotlar arasındaki iletişim kopukluğu: İlk incelemelere göre kazaya, pilotlar arasındaki yanlış iletişim ve karşılıklı anlaşmazlık neden oldu. Bu yükseklikteki pist, Lukla Havalimanı kontrol kulesinin denetim alanı dışında kaldığı için ekiplerin açık radyo frekansı üzerinden bağımsız hareket etmeleri gerekiyordu;

Pervane çarpışması ve düşüş: Bir helikopter karlı alana iniş yaparken diğeri ona aşırı yaklaştı ve dönen pervaneler birbirine çarptı. Sonuç olarak hava araçları şiddetli bir şekilde sarsılarak karlı zemine çakıldı ve parçalara ayrıldı;

Kazaya karışan şirketler: Kazaya Nepal'in özel Fishtail Air ve Dynasty Air havayolu şirketlerine ait helikopterler karıştı. Bunlardan biri dağdan tahliye edilen turistleri taşırken, diğeri keşif malzemeleri taşıyordu.

Kurbanlar, yaralılar ve mevsimsel yoğunluk

Olayın ardından kurtarma ve tıbbi yardım çalışmaları derhal başlatıldı:

Bir turist hayatını kaybetti: Fishtail Air helikopterinde bulunan 47 yaşındaki Hindistan vatandaşı, aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti;

Yaralılar Katmandu'ya gönderildi: Aynı helikopterdeki bir diğer turist olan Yeni Zelanda vatandaşı ve her iki helikopterin pilotları, ağır yaralı olarak başkent Katmandu'daki merkezi hastaneye tahliye edildi;

Mevsim zirvesindeki baskı: Şu anda Himalayalar'da sonbahar trekking sezonu zirve noktasında. Yakın zamanda yağan yoğun karın ardından havanın açılmasıyla birlikte binlerce dağcı ve turistin bölgeye akın etmesi, Pheriche ve Lukla çevresindeki helikopter seferlerini birkaç katına çıkardı.

Şu anda Nepal Sivil Havacılık Otoritesi tarafından uçuş güvenliği kurallarının ihlali ile ilgili resmi bir soruşturma komisyonu kurulmuş olup incelemeler devam etmektedir.