20 yıllık doktorluk mesleğini bırakıp çörek işine başlayan Çinli kadın

Çinli doktor Dong Min, 20 yılı aşkın süren tıp kariyerinin ardından tamamen farklı bir yol seçti. 48 yaşındaki kadın, 2023 yılında Wuhan'da buharda pişirilen, içi dolgulu geleneksel çörekler satan bir dükkan açtı. Başlangıçta bu karar beklenmedik olsa da, yeni işi kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Temmuz ayında ise Dong, ikinci şubesini açmayı başardı.

1999 yılında Wuhan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve meslek hayatına Shenzhen'de jinekolog olarak başladı. Birkaç yıl sonra ailesine destek olmak amacıyla Wuhan'a döndü. Daha sonra Tianmen'deki yerel bir hastanede çalıştı ve kurumun yasal temsilcisi oldu.

Dong'un ifadesine göre, doktorluk yaptığı yıllarda sadece hastaları tedavi etmekle kalmadı, aynı zamanda muayeneler ve tıbbi anlaşmazlıklar gibi birçok ek sorunla da uğraştı. Bu durum, üzerinde yoğun bir psikolojik baskı oluşturdu.

Yeni iş fikri, çörek dükkanı olan bir arkadaşından ilham aldı. Bugün günde 10 saatten fazla çalışsa da kendini mutlu hissettiğini belirtiyor.