Kazakistan'daki konserde bir kadın başörtüsünü çıkarıp Presnyakov'u öpmeye çalıştı (video)

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Kazakistan'daki konserde bir kadın başörtüsünü çıkarıp Presnyakov'u öpmeye çalıştı (video)

Kazakistan'ın Almatı şehrinde ünlü Rus şarkıcı Vladimir Presnyakov'un konseri sırasında sıra dışı bir olay yaşandı. İzleyicilerden biri sahneye çıkarak sanatçıyı öpmeye çalıştı. Bu durum KrisPi | Kazakistan tarafından haberleştirildi.

Sosyal medyada yayılan videoda, başlangıçta başörtülü olan kadının sahne önünde dans ettiği görülüyor. Ardından şarkıcıya yaklaşan kadın, başındaki örtüyü çıkararak Presnyakov'u öpmeye yelteniyor. Ancak şarkıcı son anda geri çekilerek kadının bu hamlesine izin vermiyor.

Söz konusu olayı yansıtan video sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar kadının davranışını eleştirirken, diğerleri olaya mizahi bir dille yaklaştı. Ayrıca bazıları bunun önceden planlanmış bir performans olabileceğini öne sürdü. Ancak şu an için bu iddiayı doğrulayan bir bilgi bulunmuyor.

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Charos«ZAMIN.UZ» editör
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