Kazakistan'da ses getiren yolsuzluk skandalı: Milli Güvenlik Komitesi Başkanı görevden alındı

Kazakistan'da güvenlik güçleri ve üst düzey yetkililerin karıştığı ses getiren olayların ardından ciddi kadro değişiklikleri yaşandı. Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in ilgili kararnamesi ile Yermek Sagimbayev Milli Güvenlik Komitesi (KNB) başkanlığı görevinden alındı. Devlet başkanının bir diğer kararnamesi ile özel servislerin yeni başkanı olarak Marat Irmenov atandı.

İstifa nedenleri ve yolsuzluk davasındaki eksiklikler

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov'un açıklamasına göre, Yermek Sagimbayev'in görevden alınmasına kolluk kuvvetleri tarafından yapılan hata ve eksiklikler doğrudan neden oldu.

«Devlet başkanı, Yermek Sagimbayev'i görevden alma ve istifa ettirme kararını alırken, elbette yolsuzluk olaylarının figüranlarının tutuklanmasını da dikkate aldı. Cumhurbaşkanına göre, güvenlik güçleri tarafından eksikliklere izin verildi. Bu bağlamda İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'a da hizmete ilişkin uyarı cezası verildi», dedi Aybek Smadiyarov.

KNB yönetimindeki değişiklikler Detaylar ve bilgiler Görevden alınan Yermek Sagimbayev (Ocak 2022'den beri başkanlık yapıyordu) Yeni başkan Marat Irmenov (eski başkan yardımcısı) Ek önlemler İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'a hizmete ilişkin uyarı cezası verildi Temel nedenler Üst düzey yolsuzluk davalarında yapılan eksiklikler ve hatalar

Ses getiren tutuklamalar ve yeni başkanın görevleri

Komite yönetimindeki değişiklik, ülkede büyük yankı uyandıran büyük bir yolsuzluk skandalının arka planında gerçekleşti. Özellikle, 12 Kasım günü KNB tarafından «Samruk-Kazyna» fonu başkanı Nurlan Jakupov ve «Kazakistan Demir Yolu» milli demiryolu şirketi başkanı Yeljas Otinshiyev'in yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı duyurulmuştu.

KNB'nin yeni yönetimiyle yapılan özel toplantıda Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, milli güvenlik organları sistemini kökten reforme etmenin, ekonomik alanda devlet çıkarlarını kararlılıkla korumanın ve yolsuzlukla mücadele önlemlerini güçlendirmenin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

Komitenin yeni başkanı Marat Irmenov, Ekim 2025'ten beri başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. 1996 yılında KNB akademisinden mezun oldu ve 2000 yılından bu yana özel servis sisteminde çeşitli sorumlu liderlik pozisyonlarında çalıştı.

Sizce, Kazakistan'da uygulanan bu tür kararlı kadro değişiklikleri ve yolsuzlukla mücadele önlemleri ülkedeki ekonomik istikrarı ne ölçüde olumlu etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!