Vinícius Júnior'un eski ve yeni fotoğrafları tartışmalara yol açtı (foto)

Brezilyalı futbolcu Vinícius Júnior'un farklı yıllara ait fotoğrafları sosyal medyada hararetli tartışmalara neden oluyor. Kullanıcılar, dış görünüşündeki bazı farklılıklara dikkat çekiyor.

Özellikle futbolcunun yüz şekli, kulakları, çene yapısı, saç çizgisi ve vücut oranlarında değişiklikler olduğu iddia ediliyor. Bazı fotoğraflardaki dövmeler de internet kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Özellikle kulak şekli ve dövmelerdeki farklılıklar etrafında çeşitli tahminler ortaya atıldı. Ancak fotoğraflardaki bu tür farklar, her zaman ciddi bir sonuca varmak için yeterli kanıt oluşturmaz.

Uzmanların bakış açısına göre; çekim açısı, kamera lensi, ışık, kilo ve kas kütlesindeki değişimler bir insanın dış görünüşünü önemli ölçüde farklı gösterebilir.

Bu nedenle yayılan fotoğraflar, Vinícius Júnior'un yerine başka birinin geçtiğini kanıtlamaz. Böyle bir iddiayı ispatlamak için tarihi kesin olan orijinal fotoğraflar ile bağımsız ve güvenilir deliller gereklidir.