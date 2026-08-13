Eski sevgilisi bir kadının vücuduna kendi adını 250 kez dövme yaptı

Hollanda'da yaşayan Yoke adlı bir kadının başından geçenler sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. İddiasına göre eski sevgilisi, ilişkileri boyunca kontrolcülük ve kıskançlık nedeniyle vücuduna 250'den fazla kez kendi adını, baş harflerini ve “sahiplik” anlamı taşıyan ifadeleri dövme yaptı. Men Today bu olayı haberleştirdi.

Yoke'nin anlattıklarına göre eski sevgilisi, başka bir erkeğin ona dokunduğundan şüphelendiği bölgelere de kendi adını dövme yaptı. Bunun sonucunda kadının vücudunun yaklaşık yüzde 90'ı dövmelerle kaplandı. Dövmelerin bir kısmı yüzüne de yapıldı.

Edinilen bilgilere göre erkek, dövme yapmak için internetten ucuz bir cihaz satın aldı ve dövmelerin çoğunu kendisi yaptı. Yoke ise ilişkiyi bitirdikten sonra maruz kaldığı şiddet hakkında kolluk kuvvetlerine başvurdu. Ancak eski sevgilisi dövmelerin onun rızasıyla yapıldığını söylediği için dava kapsamında suçlama yöneltmek zor oldu.

Yoke şu anda vücudundaki dövmeleri aşamalı olarak sildiriyor. Hollanda'daki “Spijt van Tattoo” vakfı ona destek oluyor. Kuruluş, bu tür dövmeleri sildirmenin basit bir kozmetik işlem değil, şiddet içeren ilişkilerin ardından iyileşme sürecinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Kuruluş temsilcisi Andy Han'ın açıklamasına göre, son bir yıl içinde dövmelerin çoğu kadının vücudundan silindi ve yaklaşık 30.000 avrodan (2,7 milyon rubleden fazla) harcandı. Ancak önünde hâlâ çok iş var ve benzer ölçekte büyük harcamalar yapılması gerekecek.

Yoke, yaşadıklarını açıkça anlatarak şiddet içeren ilişkilerden zarar gören diğer kadınlara da umut vermeyi amaçlıyor. Dövmelerini sildirme süreci hâlâ devam ediyor.