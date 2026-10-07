71 yaşındaki atık toplayıcısı, hesabında 63 bin dolar olduğunu bilmeden yaşıyordu

Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak geçimini sağlayan 71 yaşındaki bir adamın hayatında beklenmedik bir olay yaşandı. Adam, banka hesabında yıllardır biriken 63 bin dolar olduğunu bilmiyordu.

Adam, 2000'lerin başında yaklaşık 30 yıl çalıştığı devlet dükkanındaki işini kaybetti. Ardından maddi sıkıntılar yaşayarak borçlandı ve yakınlarıyla bağları koptu. Terk edilmiş bir binada yaşayıp atık toplayarak hayatını sürdürdü.

2024 yılında sosyal hizmet görevlileri adama yardım etmeye başladı. Belgeleri yenileme sürecinde, 2015 yılından beri emekli maaşı aldığı ancak bu parayı hiç kullanmadığı ortaya çıktı.

Sonuç olarak, yıllar içinde emeklilik hesabında 63 bin dolara yakın bir miktar birikmiş oldu.

Şimdi adam, beklenmedik birikiminin bir kısmını daire kiralamak için kullanmayı planlıyor. Bu para, ona uzun yıllar süren zorlu hayatından sonra çok daha konforlu bir yaşam sürme imkanı tanıyacak.