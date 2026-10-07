71 yaşındaki atık toplayıcısı, hesabında 63 bin dolar olduğunu bilmeden yaşıyordu

·106·Dünya
71 yaşındaki atık toplayıcısı, hesabında 63 bin dolar olduğunu bilmeden yaşıyordu

Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak geçimini sağlayan 71 yaşındaki bir adamın hayatında beklenmedik bir olay yaşandı. Adam, banka hesabında yıllardır biriken 63 bin dolar olduğunu bilmiyordu.

Adam, 2000'lerin başında yaklaşık 30 yıl çalıştığı devlet dükkanındaki işini kaybetti. Ardından maddi sıkıntılar yaşayarak borçlandı ve yakınlarıyla bağları koptu. Terk edilmiş bir binada yaşayıp atık toplayarak hayatını sürdürdü.

2024 yılında sosyal hizmet görevlileri adama yardım etmeye başladı. Belgeleri yenileme sürecinde, 2015 yılından beri emekli maaşı aldığı ancak bu parayı hiç kullanmadığı ortaya çıktı.

Sonuç olarak, yıllar içinde emeklilik hesabında 63 bin dolara yakın bir miktar birikmiş oldu.

Şimdi adam, beklenmedik birikiminin bir kısmını daire kiralamak için kullanmayı planlıyor. Bu para, ona uzun yıllar süren zorlu hayatından sonra çok daha konforlu bir yaşam sürme imkanı tanıyacak.

71 Yaşındaki AdamÇin'de Atık Toplama63 Bin Dolar Banka Hesabı2015'ten Beri Emekli MaaşıSosyal Yardım
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldıLhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldı4 Ekim 11:49Çöp poşetinde yaklaşık 19 bin dolar bulan adam paranın sahibi olduÇöp poşetinde yaklaşık 19 bin dolar bulan adam paranın sahibi olduBugün 14:22Gine'de çöp depolama alanı çöktüGine'de çöp depolama alanı çöktü25 Ağustos 09:43Endonezya'daki dev çöp depolama alanında sekiz gündür yangın sürüyorEndonezya'daki dev çöp depolama alanında sekiz gündür yangın sürüyor8 Temmuz 23:25Atık yükleme sırasında meydana gelen patlamada Özbekistan vatandaşı öldüAtık yükleme sırasında meydana gelen patlamada Özbekistan vatandaşı öldü18 Nisan 14:58Anlık bir hata: kadın 133 bin dolarlık altından olduAnlık bir hata: kadın 133 bin dolarlık altından oldu27 Haziran 19:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?