Elektron atıklardan 191 gram altın çıkarıldı

Çinli bir blog yazarı, binlerce SIM kart ve diğer elektronik atıklardan 120 bin yuan, yani yaklaşık 17 bin dolar değerinde altın elde ettiğini duyurdu. Süreci gösteren videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından görüntüler geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Guangdong eyaletinde yaşayan blog yazarı, eski SIM kart çipleri ve diğer elektronik parçalardan toplam 191,73 gram altın çıkardığını iddia etti. Blog yazarı, bu işlem için güçlü asitlerle eritme ve elektroliz yoluyla geri kazanım gibi karmaşık süreçlerin kullanıldığını belirtti.

Videoya ilgi gösteren bir kullanıcı, "On yıl çalışmaktansa bir yıl boyunca elektronik atık toplamak daha iyiymiş" yorumunu yaparak blog yazarından çıraklık istedi. Bir başka kullanıcı ise "SIM kart çiplerinden de altın çıkarılabiliyor mu? Bunu daha önce hiç duymamıştım" diye yazdı.

Ancak uzmanlar, sıradan SIM kartlardaki altın miktarının çok az olduğunu vurguladı. Videoda her kartta 0,02 gram altın olduğu iddia edilse de, gerçekte bu miktar sadece 0,47 miligramdır. Dolayısıyla 191 gram altın elde etmek için yaklaşık 400 bin adet SIM kart gerekebilir.

Ortaya çıkan tartışmaların ardından blog yazarı, kullanılan malzemelerin sadece sıradan SIM kartlardan ibaret olmadığını açıkladı. Altının telekomünikasyon ve elektronik sektöründeki altın kaplama atık çiplerden de elde edildiğini belirtti.

"Bu, sadece sıradan SIM kartlardan altın çıkaran birinin hikayesi değil. Bu, değerli metalleri geri dönüşüm endüstrisinde belirli elektronik atıkları işlemenin yasal bir sürecidir. Videonun amacı sansasyon yaratmak değil, süreci ve atık geri dönüşümünün değerini göstermekti" dedi.

Uzmanlar ise bu yöntemi izinsiz denemenin tehlikeli olduğu konusunda uyardı. Altın çıkarma sürecinde oldukça güçlü ve aşındırıcı kimyasallar kullanılmaktadır. Bunlar insan sağlığına ciddi zararlar verebilir ve çevreyi kirletebilir. Bu nedenle elektronik atıkların geri dönüşümü, özel koşullarda ve güvenlik kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir.