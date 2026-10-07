Çöp poşetinde yaklaşık 19 bin dolar bulan adam paranın sahibi oldu

·130·Dünya
Çöp poşetinde yaklaşık 19 bin dolar bulan adam paranın sahibi oldu

Güney Kore’nin Incheon şehrinde 60 yaşın üzerindeki bir adam, çöp poşetinde 25 milyon won (yaklaşık 18,7 bin dolar) buldu. Altı ay boyunca paranın sahibi ortaya çıkmayınca, paraya sahip olma hakkı onu bulan adama verildi.

Edinilen bilgiye göre adam, 10 Şubat günü Incheon şehrinin Jemulpo-gu bölgesindeki Gimgok-dong semtinde bulunan bir konutun yanında, atılmış 20 litrelik bir çöp poşetinden eski kıyafetleri toplarken parayı buldu.

25 milyon won, kıyafetlerin altına gizlenmiş halde, 50 bin wonluk banknotlardan oluşan beş deste halinde bulunuyordu. Her destede 100 adet banknot vardı ve bunlar Kore Bankası logolu özel bantlarla sarılmıştı.

Adam, bulduğu parayı hemen polise bildirdi. Kolluk kuvvetleri, paranın sahibini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, parmak izi analizi yaptı ve bölgedeki onlarca haneye başvurdu.

Ayrıca, bulunan parayla ilgili bilgiler ulusal kayıp eşya portalında ve yerel bir gazetede yayımlandı. Ancak altı ay boyunca kimse parayı talep etmedi.

Güney Kore’nin kayıp eşya yasalarına göre, kayıp bir malın sahibi kamuya açık duyurudan sonraki altı ay içinde hak iddia etmezse, mülkiyet hakkı parayı bulan kişiye geçebiliyor.

Bu nedenle, ağustos ayında polis bulunan parayı adama teslim etti. Ancak 25 milyon won üzerinden yüzde 22'lik vergi ve yerel gazetedeki ilan masrafları için toplam 5,77 milyon won kesinti yapıldı. Sonuç olarak adamın hesabına 19,23 milyon won yatırıldı.

Polis, paranın bir suçla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. Ayrıca, adamın parayı bulduktan sonra belirlenen prosedürlere uygun olarak polise teslim etmesi nedeniyle, mülkiyet hakkını almasına engel bir durum tespit edilmedi.

IncheonGüney Kore25 Milyon WonGüney Kore PolisiKayıp Eşya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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