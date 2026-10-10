Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ramzan Kadirov'u kabul etti

10 Ekim'de Bakü'de önemli bir görüşme gerçekleşti: Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkentteki konutunda Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov'u kabul etti.

Bu ziyaret kısa süreli olsa da iki lider arasındaki diyalog sıcak bir atmosferde geçti ve taraflar ikili iş birliği, bölgesel güvenlik ve insani ilişkileri ele aldılar.

Bakü'de samimi karşılama: «Burada her zaman bekleniyorsunuz»

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nin bildirdiğine göre, İlham Aliyev konuğunu büyük bir hürmetle karşıladı:

Ziyarete dair değerlendirme: Azerbaycan lideri konuğuna hitaben: «Sizi tekrar Azerbaycan topraklarında görmekten mutluyum. Hoş geldiniz. Kısa bir ziyaret olmasına rağmen çok verimli geçeceğine inanıyorum», — diye vurguladı;

Dostluğun köklü temelleri: Aliyev, Azerbaycan ve Çeçen halkları arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu özellikle belirtti: «Burada her zaman bekleniyorsunuz, bunu siz de biliyorsunuz»;

Çeçenistan'ın başarıları: Cumhurbaşkanı, Çeçenistan yönetiminin bölgede istikrar, güvenlik ve sosyo-ekonomik kalkınma konularında elde ettiği sonuçları takdirle karşıladı.

Ortak acı ve Karabağ üzerine tebrik: Ramzan Kadirov'un açıklamaları

Çeçenistan Başkanı ise gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür ederek bir dizi önemli konuya değindi:

Uçak kazası kurbanları için taziye: Kadirov, Aralık 2024'te meydana gelen «Bakü-Grozni» seferini yapan uçak kazası nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdi: «Bu bizim ortak acımız. Kardeş Azerbaycan halkının kederini içtenlikle paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin hepsi için dua ediyoruz»;

Tarihi yakınlık: Çeçenistan lideri, iki halkı eskiden beri pek çok ortak kültürel ve kardeşlik bağının birleştirdiğini teyit etti;

Karabağ meselesinde itiraf: Ramzan Kadirov, İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını «Karabağ meselesinin nihai çözümü» nedeniyle tebrik etti ve bölgede artık kalıcı barış ve istikrarın hüküm süreceğine olan inancını dile getirdi.

Bakü'deki bu görüşme, iki kardeş bölge arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Kafkasya'da istikrarı sağlamak yolunda atılmış önemli bir adım oldu.