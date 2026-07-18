«Ateş açma vakti geldi»: Kadirov NATO'ya saldırı çağrısında bulundu

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlayan NATO ülkelerine saldırı düzenlenmesi konusunun değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Sert açıklaması, Rusya'nın Kotovsk kentindeki Wildberries lojistik merkezine düzenlenen İHA saldırısının ardından geldi.

Kadirov, Batılı ülkelerin Rusya ile çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu iddia etti. Ancak bu açıklama, Rusya tarafından NATO'ya karşı askeri bir harekat başlatılması yönünde resmi bir karar alındığı anlamına gelmiyor.

Kadirov nasıl bir teklifte bulundu?

Çeçenistan lideri, Telegram kanalında Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan ülkelerin, kendi ifadesiyle, «sadece güç dilinden anladığını» yazdı.

«Ateş açma vakti geldi, nokta!» dedi Kadirov.

NATO üyesi bazı ülkeleri Kiev'e açıkça silah, bilgi ve diğer destekleri sağlamakla suçladı. Ayrıca, Rusya yönetimi tarafından ilgili görev verilmesi halinde bunu yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kadirov açıklamasında oldukça sert ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Ukrayna'nın müttefiklerinin ancak askeri baskıyla karşılaştıktan sonra pozisyonlarını değiştireceklerini iddia etti.

Açıklama Kotovsk'taki trajedinin ardından geldi

Kadirov'un çıkışı, 18 Temmuz'da Rusya'nın Tambov bölgesindeki Kotovsk şehrine düzenlenen İHA saldırısı fonunda yapıldı.

Rus yerel yetkililerinin verilerine göre, saldırı Wildberries lojistik merkezine isabet etti. Gece vardiyasında çalışan yedi kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar Kotovsk ve Tambov'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Olay yerine kurtarma ekipleri, itfaiyeciler, sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kurbanlar ve yaralılar hakkındaki rakamlar Rus yetkililerin sağladığı bilgilere dayanmaktadır.

Kiev saldırıları doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova ve Tambov bölgelerindeki iki büyük lojistik tesise saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Zelenski, söz konusu tesislerin Rusya'da İHA ve navigasyon ekipmanları üretimi için gerekli olan yaptırım altındaki bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını iddia etti. Zelenski, bir petrol tesisi ve diğer hedeflerin de vurulduğunu belirtti.

Şu an için Kiev'in, Kotovsk'ta hayatını kaybedenlerle ilgili Rus tarafının sunduğu bilgilere özel bir yanıt verip vermediği bildirilmedi.

NATO'ya saldırı ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Bir NATO ülkesi topraklarına yönelik doğrudan askeri bir saldırı, Rusya ile ittifak arasındaki çatışmayı benzeri görülmemiş bir seviyeye tırmandırabilir.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca, ittifakın bir üyesine yapılan silahlı saldırı, tüm üyelere yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilir. Böyle bir durumda her ülke, saldırıya uğrayan müttefike gerekli gördüğü şekilde yardım sağlar.

NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah, hava savunma sistemleri, mühimmat ve askeri eğitim konusunda destek vermeye devam ediyor. İttifak, bu desteği Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemek olarak yorumluyor.

Sert açıklamanın ardından ne olacak?

Kadirov'un çağrıları, Rusya'nın resmi dış politikasının değiştiği anlamına otomatik olarak gelmiyor. NATO ülkelerine saldırı gibi bir karar, bölgesel bir liderin değil, Rusya'nın üst düzey siyasi ve askeri yönetiminin yetkisindedir.

Yine de bu tür açıklamalar, Moskova ile Batı arasındaki gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor. Şimdi asıl mesele, Rus yetkililerin Kadirov'un çağrılarına nasıl tepki vereceği ve bu açıklamanın diplomatik düzeyde nasıl bir yankı bulacağıdır.

Sizce bu tür sert çağrılar çatışmayı daha tehlikeli bir aşamaya taşıyabilir mi?