Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 50 yaşına girdi

·2·Dünya
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 50 yaşına girdi

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 5 Ekim'de 50 yaşına girdi. 5 Ekim 1976'da Çeçenistan'ın Sentaroy köyünde doğdu.

Kadirov'un siyasi kariyeri, babası Ahmet Kadirov'un Mayıs 2004'te Grozni'deki bir terör saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından hız kazandı. Aynı yıl Çeçenistan hükümet başkan yardımcısı olarak atandı. 2005 yılı sonunda hükümet başkan vekili oldu, 2006 yılında ise başbakanlık görevini üstlendi.

Şubat 2007'de Vladimir Putin onu Çeçenistan devlet başkanı vekili olarak atadı. Aynı yılın Nisan ayında Kadirov resmen cumhuriyet liderliği görevine başladı. O dönemde 30 yaşındaydı.

O tarihten bu yana Kadirov, Çeçenistan'ı kesintisiz bir şekilde yönetmektedir. Eylül ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 99,85'ini alarak beşinci kez yeniden seçildiği açıklandı.

Kadirov döneminde Grozni'de ve cumhuriyet genelinde kapsamlı inşaat ve yeniden yapılandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Bununla birlikte, yönetim tarzı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından ciddi şekilde eleştirilmektedir. İnsan hakları kuruluşları, Çeçenistan'da gazetecilere, muhaliflere ve LGBT bireylere yönelik baskılar hakkında birçok kez rapor yayınladı.

Bugün Ramzan Kadirov, Rusya siyasi sisteminde Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyor. Çeçenistan'da ise yönetimi, bölgedeki en güçlü ve merkeziyetçi siyasi sistemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ramzan KadirovÇeçenistanVladimir PutinGrozniRusya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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