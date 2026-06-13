Adam Kadirov ikinci kez 'Çeçenistan Kahramanı' unvanına layık görüldü

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un 18 yaşındaki oğlu Adam Kadirov, ikinci kez 'Çeçenistan Kahramanı' unvanı ile ödüllendirildi. Haberi Meduza yayın organı duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, yüksek ödülü kendisine bizzat babası Ramzan Kadirov takdim etti. Çeçenistan Hükümet Başkanı Magomed Daudov, Adam Kadirov'un devlete olan hizmetleri, halkın çıkarları doğrultusundaki faaliyetleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna destek çalışmaları nedeniyle bu unvana layık görüldüğünü belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Adam Kadirov bu unvanı ilk kez Ekim 2023'te, 15 yaşındayken almıştı. O dönemde haberi Rusya Devlet Duması milletvekili Adam Delimhanov duyurmuştu. Ödül, Kuran yakma davası nedeniyle tutuklu bulunan Nikita Juravel'i gözaltı merkezinde dövmesinin ardından verilmiş ve kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

Belirtildiğine göre, 'Çeçenistan Kahramanı' unvanı yönetmeliğinde, bir kişinin bu ödülü kaç kez alabileceğine dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ramzan Kadirov'un kendisi de iki kez 'Çeçenistan Kahramanı' unvanına sahip.

Rus medyası daha önce Adam Kadirov'u Çeçenistan liderliği için olası bir varis olarak göstermişti. Ancak bazı yayın organları, karıştığı bir trafik kazasından sonra bu konudaki görüşlerin kısmen değiştiğini yazdı.