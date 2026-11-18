İspanya'nın A Coruña kentindeki Riazor Plajı'nda dev dalgalar, sahilde kitap okuyan bir kadını denize sürükledi. Yaklaşık 10 kişi birleşerek insan zinciri oluşturdu ve kadını sudan çıkarmayı başardı.

La Voz de Galicia gazetesinin haberine göre olay, 25 Ekim günü saat 14:00 civarında meydana geldi. Kadın kıyıya yakın bir yerde kitap okurken, aniden gelen güçlü bir dalga onu denize doğru çekti.

Başlangıçta bir kişi kadına yardım etmek için suya girdi ancak onu tek başına kıyıya çıkaramadı. Bunun üzerine çevredeki insanlar yardıma koşarak el ele tutuşup bir insan zinciri oluşturdu. İlk başta beş kişiyle başlayan kurtarma operasyonuna başkalarının da katılmasıyla sayı yaklaşık 10 kişiye ulaştı. Birlikte hareket ederek kadını kıyıya çıkardılar.

Kurtarılmanın ardından kadına sahilde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hafif hipotermi (vücut ısısının düşmesi) teşhisiyle ambulansla A Coruña Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.