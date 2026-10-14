Bilim insanları gezegeni bekleyen «süper El-Nino» ve aşırı sıcaklar konusunda uyarıyor

Uluslararası iklim bilimciler ve önde gelen bilim insanları, Dünya'da önümüzdeki aylarda son derece tehlikeli bir doğal faktör olan «süper El-Nino» fenomeninin şiddetlenebileceği konusunda ciddi endişelerini dile getiriyor. Uzmanların uyarısına göre, bu yılın aralık ayında zirveye ulaşması beklenen bu büyük iklim olayı, küresel ölçekte rekor düzeyde anormal sıcak hava dalgalarına yol açacak.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) ve saygın araştırma merkezleri, olayın insan sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin son derece endişe verici tahminleri açıkladı.

DMÖ analizi: Yüzde 100'e yakın olasılık ve 75 yıllık rekor

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo beklenen doğal sürecin boyutu hakkında şunları söyledi:

Süre: Örgütün hesaplamalarına göre, bu büyük iklim olayının Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığı yüzde 100'e yakın olarak değerlendiriliyor;

Tarihsel ölçek: «Bu olay, 1950'den beri gezegenimizde gözlemlenen en güçlü ve kapsamlı olaylardan biri haline gelebilir», dedi DMÖ başkanı;

Küresel dengenin bozulması: El-Nino sadece hava sıcaklıklarının keskin bir şekilde artmasına değil, aynı zamanda dünyanın birçok kıtasında art arda kuraklıklara, şiddetli yangınlara ve okyanus akıntılarının bozulmasına yol açabilir.

Chicago Üniversitesi raporu: 451 bin ölüm riski

ABD'deki Chicago Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen tıbbi-iklimsel araştırma, beklenen tehlikenin sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor:

Ölüm oranlarındaki artış: Uzmanların hesaplamalarına göre, El-Nino etkisiyle ortaya çıkan aşırı şiddetli sıcaklıklar, Haziran 2026'dan Şubat 2027'ye kadar olan dönemde dünya genelinde 451 bin ek ölüme neden olabilir;

Ana risk grupları: Aşırı sıcakların ilk etapta kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları olanları, yaşlıları ve içme suyu ile soğutma sistemleri kısıtlı olan yoksul bölgelerdeki halkı ağır şekilde etkilemesi bekleniyor.

Bilim insanları, dünya ülkelerinin sağlık ve acil durum sistemlerini aralık ayında başlaması beklenen sıcaklık krizine karşı şimdiden hazırlıklı olmaya çağırıyor.