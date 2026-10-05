Dünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandı

·96·Dünya
Dünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandı

Şili'deki Atacama Çölü'nde nadir bir doğa olayı gözlemlendi. Dünyanın en kurak çöllerinden biri olarak kabul edilen bölge, şiddetli yağışların ardından rengarenk çiçeklerle kaplandı ve genellikle sarımsı ve kuru manzarasıyla bilinen çöl tamamen farklı bir görünüme büründü.

Uzmanlara göre, yağışlar sonucunda uzun süredir toprakta uyku halinde olan tohumlar ve soğanlar filizlenerek çiçek açmaya başladı. Bu süreç, 'Çiçek Açan Çöl' (Desierto Florido) olarak bilinen nadir doğa olayının ortaya çıkmasına neden oluyor.

2026 yılındaki çiçeklenme özellikle geniş çaplı olup 200'den fazla bitki türü kaydedildi. Bazı bölgelerde çölün yaklaşık 17 bin kilometrekarelik alanı bitkilerle kaplandı. Uzmanlar bu olayı son yılların en güçlü çiçeklenme mevsimlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Olayın meydana gelmesinde, güçlü 'El Niño' hava olayı nedeniyle gözlemlenen sıra dışı yağışlar önemli bir rol oynadı. Atacama Çölü'nde böyle bir çiçeklenme her yıl görülmez ve genellikle yeterli miktarda yağışın olduğu yıllarda gerçekleşir.

Açık gökyüzü altında yer alan kuru çöl ve uzaktaki dağ sıraları.

Kısa süren bu manzara, çölün biyolojik yaşamı için de büyük önem taşıyor. Onlarca yıl uyku halinde kalan bazı tohumlar, nemin oluşmasıyla filizlenerek çölü kısa sürede yeşil ve renkli bir alana dönüştürüyor.

Atacama Çölü'nün genellikle son derece kurak ve neredeyse bitkisiz görünümü göz önüne alındığında, böyle bir manzara gerçekten hayranlık uyandırıcı. Doğanın bu nadir olayı, turistlerin ve bilim insanlarının da büyük ilgisini çekiyor.

Atacama ÇölüÇiçek Açan ÇölEl NiñoŞiliDoğa Olayları
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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