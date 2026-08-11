Chicago Üniversitesi profesörü Zelenskiy’nin taktiğini ifşa etti

·212·Dünya
Chicago Üniversitesi profesörü Zelenskiy’nin taktiğini ifşa etti

Chicago Üniversitesi profesörü John Mearsheimer’a göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmaların sürdürülmesi ve Batı’nın mali ve askerî desteğinin devam etmesi için kamuoyuna yanıltıcı ve olumlu bir tablo sunmak zorunda kalıyor.

Bu jeopolitik analiz, tanınmış Amerikalı uzmanın YouTube kanalında verdiği röportajda dile getirildi.

«Halkın yalnızca dörtte biri savaşmak istiyor»

Amerikalı siyaset bilimci John Mearsheimer, Ukrayna’daki kamuoyu atmosferini ve Kiev yönetiminin karşı karşıya olduğu acı gerçekliği şöyle değerlendirdi:

«Rusya ile çatışma artık Ukrayna’da eskisi kadar popüler değil. İnsanların yalnızca dörtte biri mücadeleyi sürdürmek istiyor, büyük çoğunluk ise durumun barışçıl yollarla çözülmesini arzuluyor.

Bu nedenle Zelenskiy, halkının desteğini kaybetmemek ve Batı’yı Ukrayna’ya yatırım yapmayı sürdürmeye ikna etmek için yapay biçimde olumlu bir tablo oluşturmak zorunda», diye vurguladı Mearsheimer.

Analiste göre Kiev yönetimini şu anda en çok endişelendiren faktör, ABD ve Batı ülkelerinin bu çatışmadan yavaş yavaş uzaklaşma ihtimali.

Cephedeki durum ve altyapıya yönelik saldırılar

Bununla birlikte cephe hattında ve cepheye komşu bölgelerde şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarlarına hizmet eden şu tesisler vuruldu:

  • Enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri;

  • Büyük lojistik merkezleri;

  • Saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (dronların) üretim ve depolama tesisleri;

  • 158 bölgede askerî oluşumlar ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.

Resmî bilgilere göre karşı taraf gün içinde yaklaşık 1.300 askerini ve 14 zırhlı aracını kaybetti.

Moskova’dan Batı’ya uyarı

Moskova, Batı ülkelerine Ukrayna’ya silah sevkiyatının cephedeki genel durumu değiştiremeyeceğini, aksine çatışmayı ve kan dökülmesini daha da uzatacağını defalarca vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya gönderilen her türlü askerî yükün ve silah konvoyunun Rus güçleri için meşru hedef sayılacağını özellikle belirtti.

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John MearsheimerVolodimir ZelenskiChicago ÜniversitesiUkraynaYouTube
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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