Dünya tarihinde en sıcak Ağustos: rekor yine yenilendi

2026 yılı Ağustos ayı, dünya genelinde sıcaklık gözlemleri tarihindeki en sıcak Ağustos ayı oldu. Uzmanlar bu ayda küresel ısınmanın yeni bir rekorunun kaydedildiğini bildirdi.

Avrupa'nın Copernicus iklim hizmeti verilerine göre, Ağustos ayında dünya genelindeki ortalama hava sıcaklığı 16,96 dereceolarak gerçekleşti. Bu rakam, Temmuz 2023'teki rekordun da biraz üzerinde olup, 2026 Ağustos ayı tüm aylar içindeki en sıcak ay unvanını Temmuz 2023 ile paylaştı.

Okyanuslarda da durum rekor seviyeye ulaştı. Ağustos ayında kutup bölgeleri hariç dünya okyanuslarının ortalama yüzey sıcaklığı 21,07 derece olup, bu Ağustos ayları için en yüksek değer olarak kaydedildi. 24 ve 25 Ağustos günlerinde ise günlük değer 21,11 dereceyekadar yükseldi.

Bilim insanları, bu sıcaklığın temel nedenlerinden biri olarak insan faaliyetleri nedeniyle giderek artan küresel ısınmayı göstermektedir. Bununla birlikte, Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El-Nino fenomeni de sıcaklık artışını etkilemektedir.

İlginç bir şekilde, 2026 yılının Haziran-Ağustos aylarını kapsayan yaz mevsimi de küresel ölçekte gözlem tarihindeki en sıcak yazlardan biri oldu. Batı Avrupa ise tarihindeki en sıcak yazı yaşadı.