Ekvador'da şiddetli sel: Santa Cruz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi (video)

·13·Dünya
Ekvador'da şiddetli sel: Santa Cruz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi (video)

Ekvador'a bağlı, eşsiz doğasıyla ünlü Galapagos Takımadaları'nın Santa Cruz Adası'nda benzeri görülmemiş şiddette bir sel felaketi yaşandı. Doğal afet sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu ve 80'den fazla kişi güvenli bölgelere acilen tahliye edildi.

Durumun aşırı ciddiyeti nedeniyle yerel yönetim, ada genelinde olağanüstü hal ilan etti.

«Ada tarihinde böyle bir felaket görülmedi»

Santa Cruz Adası Belediye Başkanı Fanni Uribe durumla ilgili yaptığı açıklamada, bölge tarihinde daha önce böyle yıkıcı bir doğal olayın kaydedilmediğini vurguladı:

«Bu felaket, adamızın tarihindeki en ağır sınav oldu. Toplamda yaklaşık 2000 aile ciddi zarar gördü. Bellavista ve Divino Nino bölgeleri çok ağır hasar aldı, birçok ev yıkıldı ve elektrik hatları kesildi.»

Felaketin boyutu ve önemli detaylar

  • Kesintisiz 12 saatlik sağanak ve El Nino: 30 Ekim günü başlayan yağışlar, 12 saat boyunca aralıksız şiddetli sağanak şeklinde devam etti. Uzmanlar bu anormal durumu, giderek güçlenen El Nino iklim fenomeniyle ilişkilendiriyor;

  • Altyapı felç oldu: Adadaki ana bağlantı yollarının sular altında kalması nedeniyle araç trafiği ciddi şekilde kısıtlandı. Sel suları sağlık merkezlerine de zarar verdi;

  • Havalimanı faaliyetleri kısıtlandı: Komşu Baltra Adası'ndaki ana havalimanı, ticari yolcu uçuşlarını durdurarak sadece insani yardım ve kurtarma malzemeleri taşıyan uçaklara hizmet veriyor;

  • Turizm merkezleri kapatıldı: Galapagos Milli Parkı yönetimi, turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Santa Cruz'daki 4 ve San Cristobal'daki 2 popüler turistik alanı geçici olarak kapattı.

Kurtarma operasyonu ve geçici barınaklar

Şu anda afet bölgesine askeri birlikler ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş olup arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Evsiz kalan aileler için özel geçici merkezler kurulmuş olup halka tıbbi ve gıda yardımı sağlanmaktadır.

Galapagos AdalarıSanta CruzEl NinoDoğal AfetEkvador
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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