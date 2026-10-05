Dünyanın en kurak çölünde mucize: Atacama Çölü rengarenk çiçeklerle kaplandı

·16·Dünya
Dünyanın en kurak çölünde mucize: Atacama Çölü rengarenk çiçeklerle kaplandı

Dünyanın en kurak ve yaşamın neredeyse hiç olmadığı noktası olarak kabul edilen Şili'deki ünlü Atacama Çölü'nde şaşırtıcı bir doğa metamorfozu yaşandı. Frans Press (AFP) ajansının haberine göre, genellikle ay yüzeyini andıran kuru, taşlı ve kahverengi kum tepeleri, rekor düzeydeki yağışların ardından uçsuz bucaksız bir çiçek halısıyla kaplandı.

İklim bilimciler ve botanikçiler bu olayı son on yılların en kapsamlı ve şaşırtıcı çiçeklenmesi olarak değerlendiriyor.

Tarihte görülmemiş 190 mm yağış ve 200'den fazla bitki türü

Atacama'nın çiçek açmasına Pasifik Okyanusu'ndaki küresel El Niño iklim fenomeni neden oldu:

  • Rekor yağış: Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında Şili'nin kuzeyinde benzeri görülmemiş şiddetli yağmurlar yağdı. Bazı bölgelerde yağış miktarı 190 mm'ye kadar ulaştı; bu, kurak bölge için tarihi ve "daha önce hiç görülmemiş" bir değerdir;

  • On yıllık tohumların uyanışı: CONAF Atacama Biyoçeşitlilik Koruma Hizmeti Başkanı Cesar Pizarro, kalın toprak ve kum altında 30-40 yıl boyunca uykuda kalan milyonlarca tohum ve soğanın nemin etkisiyle hayata döndüğünü belirtti;

  • Flora çeşitliliği: Kısa süre içinde çölde 200'den fazla yabani bitki türü filizlendi. Şu anda okyanus kıyısından ufka kadar uzanan çöl, beyaz, sarı ve mor çiçeklerle kaplı.

"1997'den bu yana en güçlü çiçeklenme"

Uzmanlara göre, bu yılki doğa mucizesi son 30 yılın mutlak rekoru olabilir:

"Atacama'da son 30 veya 40 yıldır tek bir yeşil bitki veya çiçek bile görülmemiş dağ sıraları ve tepeler var. Bugün ise bu yerler tamamen rengarenk bir hal aldı," dedi Cesar Pizarro AFP'ye.

Doğanın bu nadir olayı dünya çapında turistlerin dikkatini çekti. Binlerce yerel halk ve yabancı turist, uzay benzeri manzaranın bir anda canlı bir bahçeye dönüşmesini kendi gözleriyle görmek için Şili'nin kuzeyine akın ediyor.

Ekim ayında zirveye ulaşacak 15 bin hektarlık "çiçek cenneti"

Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) tahminlerine göre, "çiçek açan çöl" fenomeni tam olarak Ekim ayında zirve noktasına ulaşacak.

Gözlemcilerin hesaplamalarına göre, önümüzdeki günlerde en az 15 bin hektar çöl alanı yeşil ve çiçekli bir manzaraya dönüşecek ve bu nadir güzellik, su tamamen buharlaşana kadar birkaç hafta boyunca devam edecek.

Atacama ÇölüCesar PizarroCONAFEl NiñoŞili
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıDünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıBugün 10:21Dünya tarihinde en sıcak Ağustos: rekor yine yenilendiDünya tarihinde en sıcak Ağustos: rekor yine yenilendi13 Eylül 11:31BM uyardı: El Niño Orta Asya'ya yağmur getirecekBM uyardı: El Niño Orta Asya'ya yağmur getirecek4 Haziran 14:36Orta Asya'da Yazın Şiddetli Yağmur Riski ArtabilirOrta Asya'da Yazın Şiddetli Yağmur Riski Artabilir4 Haziran 09:37BM uyardı: Orta Asya'da şiddetli yağışlar bekleniyorBM uyardı: Orta Asya'da şiddetli yağışlar bekleniyor2 Haziran 21:20Önümüzdeki 5 yıl içinde sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşması bekleniyorÖnümüzdeki 5 yıl içinde sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşması bekleniyor2 Haziran 21:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba