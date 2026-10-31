Özbekistan bayrağı İstanbul'un simgesi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti vesilesiyle ülkenin birçok ünlü tarihi ve modern yapısında Özbekistan devlet bayrağı yansıtıldı.

30 Ekim günü İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Özbekistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Şehrin önemli noktalarından biri olan bu kulede Özbekistan devlet bayrağının dalgalanması, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sembolik bir ifadesi oldu.

Ayrıca İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de Özbekistan bayrağının renkleriyle aydınlatılıyor. Ankara'da ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ikiz kulelerinde de Özbekistan devlet bayrağının renkleri sergileniyor.

Türkiye'nin önemli tarihi ve modern yapılarında Özbekistan bayrağının yansıtılması, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ziyareti kapsamındaki sembolik etkinliklerden biri oldu. Bu tür girişimler, iki devlet arasındaki yakın iş birliği, dostluk ve karşılıklı saygı ilişkilerini yansıtmaktadır.