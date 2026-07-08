Erdoğan, Trump'ın planına işaret etti: Türkiye Ukrayna konusunda iki kanalı devreye sokuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna meselesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini desteklediğini açıkladı.

Milliyet gazetesine göre, bu açıklamayı Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın çözümünde Rusya ile mevcut iletişim kanallarını da kullandığını vurguladı.

Erdoğan, Trump'ın girişimini destekledi

Türkiye lideri, Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda Trump'ın pozisyonunu olumlu değerlendirdi.

Erdoğan, "Sayın Trump'ın Ukrayna'daki barışa yönelik pozisyonunu destekliyorum ve Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlar listesini oluşturma girişimini desteklediğimizi belirtiyorum" dedi.

Bu açıklama NATO zirvesi sırasında geldi ve Ankara'nın Ukrayna konusunda Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu gösterdi.

Ankara, Rusya ile de iletişimini koruyor

Erdoğan, Türkiye'nin çatışmayı çözmek için sadece Batı ile değil, Rusya ile mevcut diplomatik kanalları da kullandığını belirtti.

Bu durum, Ankara'nın Ukrayna meselesinde arabulucu rolünü korumaya çalıştığı anlamına geliyor. Türkiye daha önce de Moskova ile Kiev arasında diyalog için bir platform olmaya çalışmıştı.

NATO zirvesine Zelenskiy de katılıyor

NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor.

Haberlere göre, ittifakın Avrupalı üyeleri ABD Başkanı ile ilişkileri güçlendirmeyi umuyor. Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılıyor ve Kiev ek askeri yardım almayı bekliyor.

Putin'in haziran ayındaki teklifi de gündeme geldi

Haziran ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın çatışmaları Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleriyle sınırlamayı teklif ettiğini söylemişti.

Putin'e göre, böyle bir yaklaşım Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne diğer bölgelerden bu dört bölgeye asker kaydırma imkanı verebilir. Aynı zamanda bunun Rusya'nın planları dahilinde olmadığını da vurguladı.

Türkiye NATO'da yeni bir rol mü hedefliyor?

Daha önce medya, Türkiye'nin NATO içinde ABD'nin rolünün bir kısmını üstlenmeye çalıştığını bildirmişti.

Erdoğan'ın son açıklaması ise Ankara'nın Ukrayna konusunda aynı anda hem Washington'ın girişimlerini destekleme hem de Moskova ile diyaloğu sürdürme yolunu seçtiğini gösteriyor.