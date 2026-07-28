Moskova Bölgesine Dron Saldırısı: Gece Patlamaları ve Yangınların Detayları

Moskova bölgesi topraklarında gece ve sabah boyunca insansız hava araçlarının (dron) saldırısı püskürtüldü. Hava savunma güçlerinin çabalarına rağmen Çehov şehrindeki çok katlı bir konut ve birçok yerleşim yeri ciddi zarar gördü.

Zamin.uz Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov'un yaptığı resmi açıklamalara dayanarak olay yerinden en son ve en önemli detayları sunar.

1. Çehov'da dron çok katlı bir binaya çarptı

Vali Andrey Vorobyov'un bildirdiğine göre, en ciddi olay Çehov şehrinde meydana geldi. Saldırı sonucunda dron, kalabalık bir bölge olan Zemskaya Caddesi'ndeki çok katlı konut binasına çarptı.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov'un açıklamasından: «Bu gece ve bugün sabah saatlerinde hava savunma güçleri Moskova bölgesindeki dron saldırısını püskürtüldü. Çehov'da dron, Zemskaya Caddesi'ndeki çok katlı binaya çarptı. Tüm acil durum ve hızlı servis ekipleri olay yerinde çalışmaktadır. Yaralılara ilişkin bilgiler netleştirilmektedir.»

2. Açık Alandaki Yangın ve Bahçecilik Topluluklarındaki Yıkımlar

Çehov'daki olayın yanı sıra, dron parçaları ve düşüşleri birkaç bölgede daha acil durumlara neden oldu:

Lastik Yangını: Açık alana düşen bir başka dron nedeniyle otomobil lastiklerinin bulunduğu yığınlarda şiddetli bir yangın çıktı. İtfaiyeciler ve kurtarma ekipleri yangını söndürmek için hızlı önlemler almaktadır.

Vaulovo Köyü (Dubrava B.K.): Dron düşmesi sonucu müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın söndürüldü, olay sırasında evde kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadı.

Dubna Köyü (Romashkino B.K.): Dron parçaları yazlık ev (daça) binasına zarar verdi. Olay sonucunda kimse yaralanmadı.

Dron saldırılarının sonuçlarına ilişkin özet bilgi

Bölge / Yer Zarar Gören Nesne Hasar ve Sonuçlar Çehov Şehri (Zemskaya Caddesi) Çok katlı konut binası Dron çarptı; yaralılar tespit ediliyor Açık alan Lastik yığını Yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor Vaulovo Köyü ("Dubrava") Müstakil ev Yangın tamamen söndürüldü; yaralı yok Dubna Köyü ("Romashkino") Yazlık ev (daça) Parçalar zarar verdi; yaralı yok

3. Kurtarma ve Acil Servisler Aktif Olarak Çalışmaktadır

Şu anda zarar gören tüm bölgelerde Moskova bölgesinin acil durum servisleri ve kolluk kuvvetleri koordine bir şekilde faaliyet göstermektedir. Meydana gelen hasarları giderme ve halkın güvenliğini sağlama çalışmaları devam etmektedir.

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