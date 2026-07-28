Polonya'dan Ukrayna'ya Şart: Aksi Halde MiG-29 Savaş Uçakları Bulgaristan'a Satılacak

Polonya, Ukrayna'dan kendi askeri dron teknolojilerini ve biriktirdiği zengin deneyimini paylaşmasını talep ediyor. Eğer Kiev bu şartı kabul etmezse, Varşova Ukrayna'ya verilmesi planlanan MiG-29 savaş uçaklarını Bulgaristan'a satmakla tehdit etti.

Zamin.uz Polonya Savunma Bakanlığı'nın yankı uyandıran açıklamasını, taraflar arasındaki gerilimi ve bu siyasi baskının gerçek sebeplerini sunuyor.

1. Dron teknolojileri karşılığında savaş uçakları: Varşova'nın talebi

Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz Wiadomości yayın organına verdiği röportajda, Varşova'nın Ukrayna'ya sağlayabileceği MiG-29 uçakları karşılığında Kiev'den modern dron teknolojileri beklediğini açıkça belirtti.

Polonyalı bakanın vurguladığına göre Ukrayna, başarılı bir dron endüstrisi yarattı ve hatta bunları Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Bu durum, Kiev'in dron üretim kapasitelerinin yalnızca cephe ihtiyaçlarıyla sınırlı olmadığını ve bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Władysław Kosiniak-Kamysz'ın açıklamasından: «Onlardan ne beklediğimizi söyleme zamanı geldi. Kendi başarı yakaladıkları alandaki bilgi ve becerilerine ihtiyacımız var. Bize kendimizin de kullanabileceği dronları sağlamaları gerekiyor. Bunun sadece pratik değil, aynı zamanda sembolik bir yönü de var. Ve ben bu sembolik yönün gerçekleşmemesinden biraz kırgınım.»

2. «Ukrayna için zaman daralıyor»: Bulgaristan seçeneği ve zaman kısıtlamaları

Polonya savunma dairesi başkanının sözlerine göre Ukrayna'nın karar vermesi için sayılı haftalar kaldı. Eğer Kiev dron teknolojilerini paylaşmazsa, Polonya Hava Kuvvetleri envanterinden çıkarılan çalışır durumdaki MiG-29 uçakları başka bir alıcıya geçebilir.

Polonya savunma bakanı sözlerine şöyle devam ediyor: «Artık her şey Ukrayna tarafına bağlı. Teklifimiz geçerli ve elimizde Ukrayna'nın ilgilendiği MiG uçakları var... Bulgarların bunları satın almak istemesi çok iyi. Eğer birileri onlar için ödeme yapmaya hazırsa, demek ki gerçekten iyi durumdalar. İlk öncelik Ukrayna ile anlaşmaya varmaktır. Eğer bu gerçekleşmezse, öyle olsun. Ukrayna için bu konuda zaman tükeniyor. Önümüzdeki haftalarda nihai karar alınmalı.»

Polonya ve Ukrayna arasındaki «MiG-29 ve dronlar» meselesine dair temel gerçekler

Aspekt / Gösterge Detaylar Tartışmadaki teknik MiG-29 Sovyet savaş uçakları Polonya'nın ana talebi Ukrayna'nın gelişmiş dron teknolojileri ve deneyimi Ukrayna'nın dron kapasitesi İç ihtiyacı aşarak Orta Doğu'ya da ihraç ediliyor Olası alternatif alıcı Bulgaristan (Polonya tarafının belirttiğine göre) Karar alma süresi Yakın birkaç hafta içinde Uçakların durumu Polonya Hava Kuvvetleri'nden kademeli olarak çıkarılan sağlam uçaklar

3. Gerçek bir plan mı yoksa taktiksel baskı mı?

Diplomatik ve askeri analistlere göre Bulgaristan, henüz Polonya'dan MiG-29 uçaklarını satın alma niyetine dair resmi bir bilgi veya açıklama yapmadı.

Bu nedenle uzmanlar, Varşova tarafından Bulgaristan adının zikredilmesinin sadece Kiev'i elverişsiz şartlar altında anlaşmaya zorlamak için kullanılan siyasi ve taktiksel baskı (ültimatom) olabileceğini tahmin ediyorlar.

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Ukrayna ve Polonya arasındaki bu dron ve askeri havacılık konusundaki anlaşmazlık, bölgesel askeri iş birliği ve müttefiklik ilişkilerini ciddi şekilde etkileyebilir.

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