Zelenskiy'nin uçağı dron nedeniyle tehlike atlattı

·10·Dünya
Zelenskiy'nin uçağı dron nedeniyle tehlike atlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçak, Moldova'dan Norveç'e hareket etmeye hazırlandığı sırada bir dron tehdidiyle karşılaştı. Bu durum, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre tarafından Norveç devlet yayın kuruluşu NRK'ya açıklandı.

Støre, "Uçağı Moldova'dan havalanmak üzereyken bir dron ile çarpışmanın eşiğine geldi. Bu onun yaşadığı gerçeklik" dedi.

Ancak Başbakan, dronun uçağa ne kadar yaklaştığı veya nereden fırlatıldığına dair detay vermedi. Daha sonra Norveç Başbakanlık Ofisi, Moldova hava sahasındaki dron tehdidinin Zelenskiy'nin Oslo'ya yapacağı uçuşu geciktirdiğini belirterek olaya açıklık getirdi. Dronun uçağa ne kadar yaklaştığı henüz bilinmiyor.

Moldovalı yetkililer de 8 Eylül'de ülke hava sahasının dron tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatıldığını doğruladı. Bu nedenle Kişinev Havalimanı'nda birçok uçuş ertelendi. Zelenskiy'nin uçağı da tehlike bertaraf edildikten sonra uçuşuna devam etti.

Haberlere göre, Moldova hava sahasına giren dronlardan biri ülkenin Rîșcani bölgesindeki bir tarlaya düşerek yangına neden oldu. Bir diğer dron ise Romanya hava sahasına girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, 8 Eylül akşamı Oslo'ya ulaştı. Zelenskiy, Norveç Kralı V. Harald'ın cenaze törenine katıldı.

Dronun Zelenskiy'nin uçağını kasten hedef alıp almadığı veya olayın tesadüfi olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna tarafından paylaşılan bazı bilgilerde ise Zelenskiy'nin uçağına yönelik tehdit seviyesi, Norveç Başbakanı'nın açıklamasından biraz daha farklı değerlendirildi.

ZelenskiyDronMoldovaНорвегиясамолётОслохавф
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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