“Netanyahu’ya güveniyor musunuz?”: Trump’ın beklenmedik ve açık itirafı ses getirdi

·168·Dünya
“Netanyahu’ya güveniyor musunuz?”: Trump’ın beklenmedik ve açık itirafı ses getirdi

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerle gerçekleştirdiği kısa soru-cevap sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan kişisel ve siyasi ilişkilerine dair bir soruya beklenmedik derecede net ve açık bir yanıt verdi.

Bir medya mensubunun, İsrailli mevkidaşına duyduğu güven hakkındaki doğrudan sorusuna Trump, alışılagelmiş diplomatik üslubun dışında bir tavırla karşılık verdi.

Kısa ve keskin diyalog: Soru-cevap detayları

Gazeteci ile ABD lideri arasında geçen konuşma şu şekilde gerçekleşti:

  • Gazetecinin sorusu: «Sayın Başkan, Binyamin Netanyahu’ya güveniyor musunuz?»;

  • Donald Trump’ın cevabı: «Açıkçası, ben kimseye güvenmem.»

Açıklamanın arkasındaki siyasi anlam: Uzmanlar ne diyor?

Trump’ın bu soğukkanlı ve net cevabı, uluslararası analistler ve siyasi çevrelerde çeşitli tartışmalara yol açtı:

  • Pratik ve temkinli yaklaşım: Trump, uluslararası siyasette kişisel dostluklara ve duygulara değil, yalnızca somut çıkarlara ve sonuçlara dayandığını bir kez daha gösterdi;

  • İlişkilerdeki karmaşıklık: Sorunun doğrudan Netanyahu ile ilgili olması ve Trump’ın genel «kimseye güvenmeme» formülünü kullanması, iki siyasetçi arasındaki ilişkilerin artık sorgusuz bir güvene değil, karmaşık bir jeopolitik dengeye dayandığını gösteriyor;

  • Büyük siyasetteki sinyal: Bu açıklama, Washington ile Tel Aviv arasındaki resmi ittifak devam etse de, ABD'nin her türlü karar alma sürecinde kendi ulusal çıkarlarını mutlak öncelik olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Trump’ın bu itirafı, uluslararası arenada büyük siyasetin sadece kişisel sadakat değil, aynı zamanda sürekli bir sınav ve teyakkuz alanı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Donald TrumpBinyamin NetanyahuABD-İsrail İlişkileriSoru-Cevap OturumuSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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