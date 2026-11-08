İsrail'de siyasi dönüm noktası: Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi

·6·Dünya
İsrail'de siyasi dönüm noktası: Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi

İsrail siyaset sahnesinde önemli ve tarihi bir gelişme yaşandı. Ülke Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni parlamentodaki istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya değil, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

«The Times of Israel» gazetesinin cumhurbaşkanlığı ofisine dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Herzog kararını hem Eisenkot'a hem de mevcut hükümet başkanı Netanyahu'ya şahsen iletti.

Knesset'te belirleyici oylama: Eisenkot'un açık üstünlüğü

Cumhurbaşkanının aday tercihi, parlamentodaki tüm siyasi fraksiyonlar ve partilerle yapılan resmi görüşmelere dayandırıldı:

  • Milletvekillerinin açık desteği: Yeni dönem Knesset üyeleri arasında yapılan istişareler sonucunda 67 milletvekili başbakanlık görevi için Gadi Eisenkot'un adaylığını destekledi;

  • Netanyahu'nun durumu: Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu lehine ise sadece 46 milletvekili oy kullandı;

  • Diğer milletvekilleri: Parlamentonun geri kalan üyeleri her iki aday konusunda da tarafsız kalmayı tercih etti.

Yeni hükümet ne kadar sürede kurulmalı?

İsrail yasalarına göre koalisyon kurma ve bakanlar kurulunu oluşturma konusunda net süreler belirlenmiştir:

  • 28 günlük temel süre: Gadi Eisenkot'a tüm partilerle anlaşmaya varıp yeni hükümeti kurması için resmen 28 gün süre verildi;

  • Ek 14 günlük imkan: Eğer belirlenen süre içinde karmaşık koalisyon görüşmeleri tamamlanamazsa, adayın devlet başkanından 14 günlük ek bir süre talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bu karar, İsrail'in iç ve dış politikasında, özellikle Orta Doğu'daki güvenlik stratejisinde büyük değişikliklerin başlayacağının bir işareti olabilir.

Isaac HerzogBinyamin NetanyahuGadi EisenkotKnessetİsrail
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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