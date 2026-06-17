Dünya siyaset sahnesinde beklenmedik ve son derece ciddi jeopolitik dönüşümler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki kriz durumu, özellikle İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut şehrine düzenlenen şiddetli hava saldırılarıyla ilgili ciddi memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi. Beyaz Saray liderine göre, resmi Tel Aviv, Hizbullah hareketine karşı askeri operasyonları "fazlasıyla uzun süredir" sürdürüyor ve bu süreçte sivil halkın hayatını kaybetmesine kayıtsız kalınamaz.

«Her seferinde tek bir kişi için bütün bir binayı yıkmak zorunda değiliz!»

Fransa'da düzenlenen prestijli G7 zirvesi kapsamında konuşan Donald Trump, İsrail'in askeri taktiklerini açıkça eleştirdi. ABD lideri açıklamasında, «Çok fazla masum insan kurban edildi. Her defasında bir militan veya lider aranırken, içinde yüzlerce sivilin yaşadığı konut komplekslerini tamamen yerle bir etmek zorunda değiliz. Çünkü orada yaşayanların hepsi Hizbullah üyesi değil!», ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray liderinin bu sert açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile uzun yıllardır süregelen güçlü siyasi ve stratejik müttefiklik ilişkilerinde ciddi bir soğukluk ve gerginlik yaşandığını açıkça ortaya koydu. Son zamanlarda bu iki lider arasındaki anlaşmazlıklar artmaya başladı. Bunun temel nedeni olarak, İsrail hükümetinin Washington ve Tahran arasında gizlice yürütülen ABD-İran barış anlaşmasından rahatsız olması görülüyor.

Öte yandan, Trump tam da İran ile bölgesel bir anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalışırken, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılar Tahran'ın karşı saldırılarına neden oldu ve barış planını tehlikeye attı. Bu durum ABD Başkanı'nı oldukça öfkelendirerek, Netanyahu'ya karşı hakaretamiz sözler kullanmasına yol açtı.

Aşağıdaki siyasi ve askeri analiz tablosu aracılığıyla, Washington ve Tel Aviv arasındaki hararetli tartışmanın ana detaylarını ve Orta Doğu'daki savaş istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

ABD ve Trump'ın Pozisyonu İsrail ve Netanyahu'nun Durumu İran ve Lübnan Gündemi Gazze'deki İki Yıllık Savaşın Sonucu • «Biz olmasaydık İsrail olmazdı»

• Beyaz Saray'ın İran ile barış anlaşması planı

• Beyrut saldırılarının durdurulması talebi • Taktiği değiştirmek için acele etmiyor

• ABD-İran anlaşmasına gizli memnuniyetsizlik

• Resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor • Lübnan'da savaşın durdurulması — Tahran'ın şartı

• Hizbullah'ın takibi devam ediyor

• Bölgede askeri gerginlik yüksek • Toplam kayıplar: 73.000 kişi

• Kurbanların çoğunluğu sivil halk

• Uluslararası toplumun sert eleştirileri

«Ben olmasaydım İsrail olmazdı!» — Beyaz Saray'ın tutumu

Donald Trump, Lübnan meselesinde Netanyahu'yu daha "sorumlu" olmaya çağırırken, ABD'nin İsrail devleti için ne kadar önemli bir temel olduğunu bir kez daha hatırlattı. Trump, tarihi hizmetlerini vurgulayarak, «Bizsiz, yani Amerika Birleşik Devletleri olmadan İsrail asla var olamazdı. Doğrusunu söylemek gerekirse, bensiz de İsrail olmazdı! Çünkü tarihte hiçbir ABD başkanı, bu devlet için yaptığım büyük işleri yapmaya cesaret edemedi», dedi.

Bu sansasyonel açıklamanın ardından, başkanın resmi sayfalarında bu konuşmanın yer aldığı özel video klipler paylaşıldı. Durumu yumuşatmaya çalışan Beyaz Saray yönetimi ise bir açıklama yaparak, Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkilerin hala güçlü olduğunu ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ABD için "harika bir ortak" olmaya devam edeceğini belirtti. Beyaz Saray yetkilileri, dünyada Trump'tan daha sadık bir İsrail dostu olmadığını ve Washington'ın kararlı tutumu sayesinde İran rejiminin nükleer silah geliştirme imkanından mahrum kaldığını vurguladı.

Zamin siyasi yorumcularının sonucu: Reuters haber ajansının analizleri, Trump'ın bu sert açıklamalarının İsrail'i askeri operasyonlarını temelden değiştirmeye zorlayacak gerçek siyasi kısıtlamalara dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ancak, Gazze'deki iki yıllık savaş boyunca 73 bine yakın insanın (çoğunlukla kadın ve çocuklar) hayatını kaybetmesiyle birlikte, İsrail'in dünya toplumundaki, hatta en büyük müttefiki olan ABD yönetimi nezdindeki itibarı ve güvenilirliği önemli ölçüde zedelendi. Şu an için İsrail resmi makamları, Trump'ın eleştirilerine karşı sessiz kalmayı tercih ediyor.

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