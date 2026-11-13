Washington'da gizli müzakere: Netanyahu İran'a karşı savaşı yeniden başlatmaya çalışıyor

Bu durumun arka planında, Mossad Başkanı Roman Gofman şu anda Washington'da bulunuyor. ABD'li üst düzey yetkililerle özel görüşmeler yürütmesi, taraflar arasındaki müzakerelerin önemini ortaya koyuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a karşı askeri operasyonları yeniden başlatması için ciddi baskı yapıyor. Konuyla ilgili haberler medya organlarında yer aldı.

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Donald Trump'ın tutumu ve alternatif önlemler

ABD Başkanı Donald Trump, şimdilik İran'a karşı savaşı yeniden başlatmaya karşı çıkıyor. Washington yönetimi, askeri harekat yerine şu önlemleri değerlendiriyor:

Tahran'a karşı kararlı ekonomik baskı uygulamak;

Ticaret yollarını kısıtlamak amacıyla deniz ablukasını sürdürmek;

Diplomatik yollarla yeni bir anlaşmaya varma imkanlarını aramak.

Önümüzdeki günlerde İsrail ve ABD yönetimi arasındaki bu görüşmeler, bölgedeki jeopolitik durumun geleceğini belirleyebilir.

Sizce ABD ve İsrail İran konusunda ortak bir noktada buluşabilecek mi, yoksa durum daha da mı gerilecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!