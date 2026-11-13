Washington'da gizli müzakere: Netanyahu İran'a karşı savaşı yeniden başlatmaya çalışıyor

1 dk okuma58
Washington'da gizli müzakere: Netanyahu İran'a karşı savaşı yeniden başlatmaya çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a karşı askeri operasyonları yeniden başlatması için ciddi baskı yapıyor. Konuyla ilgili haberler medya organlarında yer aldı.

Washington'daki görüşmeler ve Mossad başkanının ziyareti

Bu durumun arka planında, Mossad Başkanı Roman Gofman şu anda Washington'da bulunuyor. ABD'li üst düzey yetkililerle özel görüşmeler yürütmesi, taraflar arasındaki müzakerelerin önemini ortaya koyuyor.

Donald Trump'ın tutumu ve alternatif önlemler

ABD Başkanı Donald Trump, şimdilik İran'a karşı savaşı yeniden başlatmaya karşı çıkıyor. Washington yönetimi, askeri harekat yerine şu önlemleri değerlendiriyor:

  • Tahran'a karşı kararlı ekonomik baskı uygulamak;

  • Ticaret yollarını kısıtlamak amacıyla deniz ablukasını sürdürmek;

  • Diplomatik yollarla yeni bir anlaşmaya varma imkanlarını aramak.

Önümüzdeki günlerde İsrail ve ABD yönetimi arasındaki bu görüşmeler, bölgedeki jeopolitik durumun geleceğini belirleyebilir.

Sizce ABD ve İsrail İran konusunda ortak bir noktada buluşabilecek mi, yoksa durum daha da mı gerilecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri