Bakü zirvesinde Türkiye ve 10'dan fazla ülke İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını boykot etti

·79·Dünya
Bakü zirvesinde Türkiye ve 10'dan fazla ülke İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını boykot etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası zirve kapsamında ciddi bir diplomatik olay yaşandı. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. zirvesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki heyet ve 10'dan fazla ülkenin temsilcileri, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kürsüye çıktığı sırada toplantı salonunu protesto amacıyla terk ederek açık bir boykot ilan etti.

Bu adım, Orta Doğu'daki keskin jeopolitik kriz ortamında birçok devletin Tel Aviv'in politikasına karşı kararlı ve tavizsiz tutumunu gözler önüne serdi.

Bakü zirvesinde demarş: Olay nasıl gerçekleşti?

15 Ekim'de gerçekleştirilen CICA 7. Zirvesi'nde uluslararası diplomatik çevrelerin dikkatini çeken gelişmeler:

  • Konuşma sırasında protesto: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog zirve katılımcılarına hitap etmek üzere kürsüye çıktığı sırada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayağa kalkarak salonu terk etti;

  • Geniş çaplı destek: Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ardından zirveye katılan 10'dan fazla ülkenin resmi temsilcileri ve heyet üyeleri de onu takip ederek salonu boşalttı;

  • Diplomatik sinyal: Bu demarş, zirvenin resmi gündeminden daha fazla ses getirerek, uluslararası arenada İsrail yönetimine karşı artan diplomatik izolasyon ve baskının bir başka somut göstergesi oldu.

Boykotun arkasındaki jeopolitik nedenler

Bu sert protesto, doğrudan Orta Doğu'da, özellikle Gazze ve Lübnan çevresinde devam eden askeri operasyonlar ve insani krizle bağlantılıdır:

  • Ankara'nın kararlı tutumu: Türkiye tarafı, son aylarda İsrail'in askeri operasyonlarını ve sivillere yönelik eylemlerini sert bir dille kınayarak, uluslararası kuruluşlar nezdinde ciddi yaptırımlar uygulanmasını talep etmektedir;

  • Bölgesel dayanışma: 10'dan fazla ülke temsilcisinin aynı anda salonu terk etmesi, Asya ve İslam dünyasındaki birçok ülkenin bu konuda tek bir cephe olarak hareket ettiğini gösterdi.

Bakü zirvesindeki bu olay, bölgesel güvenlik ve işbirliği konularının tartışıldığı büyük platformlarda siyasi çatışmaların giderek derinleştiğini kanıtlıyor.

Azerbaycan Bakü ZirvesiCICA 7. ZirvesiTürkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidanİsrail Cumhurbaşkanı Isaac HerzogDiplomatik Boykot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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