Yeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında önemli bir jeopolitik anlaşma olan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” imzalandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın belirttiğine göre bu pakt, teknik açıdan NATO’nun kolektif savunma garantisine ilişkin meşhur “5. madde”ye eşdeğer.

Orta Doğu ve Asya’daki güvenlik mimarisini kökten değiştirmesi beklenen bu pakt, 2 yıl 8 ay süren müzakerelerin ardından ortaya çıktı.

“Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış sayılır”

7 Ağustos’ta üç ülkenin liderleri tarafından imzalanan belgeye göre, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırı, diğer üyelere yapılmış saldırı olarak değerlendirilecek.

NATO’nun 5. maddesinin özü: Kuzey Atlantik İttifakı’nın bu temel ilkesine göre, üye devletlerden birine silahlı saldırı düzenlenmesi hâlinde diğer üyeler, gerektiğinde askerî güç kullanarak da saldırıya uğrayan müttefiklerini savunmakla yükümlüdür.

Hakan Fidan Anadolu ve Reuters ajanslarına verdiği röportajda bu ittifakın İran’a veya başka herhangi bir belirli devlete karşı olmadığını özellikle vurguladı:

“Üç ülke olarak çok mütevazı ama net adımlar atıyoruz. Bu ittifak mevcut sistemlerin yerini almaya çalışmıyor; üç müttefikin güvenliği için ortak bir garanti vaadi olarak hizmet ediyor. Bir üye devlete saldırılmadığı sürece hiçbir ülke bizim için tehdit sayılmaz”, — dedi bakan.

Mısır da katılabilir: İttifak genişlemenin eşiğinde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşüne göre ittifak yalnızca üç ülkeyle sınırlı kalmayacak. Gelecekte bazı teknik ve lojistik meseleler çözüldükten sonra, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin de bu savunma paktına üye olması bekleniyor.

Yeni oluşumun teşkilat yapısı:

Genel sekreterlik: Suudi Arabistan’dabulunacak.

Bakanlar komitesi: NATO modelinde olduğu gibi sürekli faaliyet gösterecek bir bakanlar konseyi kurulacak.

Operasyonel ayrıntılar: Komitenin ilk toplantısında netleştirilecek.

Kızıldeniz’de güvenlik ve bölgesel gerilim

Hakan Fidan ayrıca Kızıldeniz’de deniz taşımacılığının güvenliğinin Ankara’nın çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye, gemileri Husilerin saldırılarından korumaya yönelik uluslararası koalisyona da aktif biçimde katılıyor.

Orta Doğu’da gerilimin arttığı bir dönemde “Mekke Savunma Paktı”nın kurulması, bölgedeki güç dengesini sağlamlaştıracak ve kolektif caydırıcılığı artıracak bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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