Bomboş bir salon ve açık boykot: BM'de Netanyahu'ya karşı diplomatik demarş!

·32·Dünya
Bomboş bir salon ve açık boykot: BM'de Netanyahu'ya karşı diplomatik demarş!

New York'taki BM Genel Kurulu kürsüsünde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması sırasında uluslararası diplomaside nadir görülen bir toplu protesto ve diplomatik boykot eylemi yaşandı. İsrail hükümet başkanının kürsüye çıkmasıyla birlikte onlarca ülkenin delegasyonu salonu açıkça terk etti, birçok ülke temsilcisi ise toplantı salonuna girmemeyi tercih etti. Diplomatik protokol ve uluslararası ilişkiler dilinde, kürsüdeki bir devlet başkanına karşı salonu terk etmek veya dinlemeyi reddetmek, sadece bir protesto değil, aynı zamanda o ülkenin yürüttüğü saldırgan politikaya karşı açık bir direniş, resmi bir demarş ve siyasi bir kınama işareti olarak kabul edilir.

Sonuç olarak Netanyahu, dünya kamuoyuna yönelik konuşmasını neredeyse bomboş ve seyrek bir salonda, sadece kendi ortaklarından oluşan dağınık grupların önünde yapmak zorunda kaldı. Bu olay, İsrail'in Gazze ve Orta Doğu'daki sert politikaları nedeniyle küresel arenada gün geçtikçe yalnızlaştığını, meşruiyetini ve itibarını kaybettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

«Boş koltuklar, toplu boykot ve resmi demarş»: BM'deki olayın 5 ana noktası

Binyamin Netanyahu'nun BM'deki konuşmasıyla ilgili en önemli gerçekler:

  • Toplu salon terk edişi: Netanyahu kürsüye çıktığı anda birçok yabancı delegasyon protesto amacıyla salonu terk etti;

  • Girmeyi reddetme: Onlarca ülkenin büyükelçisi ve dışişleri bakanı toplantı salonuna hiç girmeyerek açık bir boykot ilan etti;

  • Bomboş salonda konuşma: İsrail Başbakanı, konuşmasını neredeyse boşalmış Genel Kurul salonunda yapmak zorunda kaldı;

  • Diplomatik demarş statüsü: Uluslararası uygulamada böyle bir adım, bir devletin insanlık dışı ve saldırgan politikasına karşı resmi bir nefret ve reddi ifade eder;

  • Tel Aviv'in derin yalnızlaşması: Bu olay, İsrail'in küresel kamuoyu nezdindeki diplomatik izolasyonunun giderek arttığını gösterdi.

Diplomatik tutum: Olağan BM konuşmaları ile Netanyahu'nun yalnızlaşmasının karşılaştırması

Genel Kurul salonundaki durum ve siyasi sinyallerin karşılaştırmalı analizi:

Kriterler ve göstergeler

Standart uluslararası konuşma formatı

Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının durumu

Salonun doluluk oranı

Liderler ve üst düzey delegasyonlarla dolu

Neredeyse boş koltuklar ve seyrek dinleyici kitlesi

Delegasyonların tutumu

Konuşmayı dinleme ve diplomatik etikete uyum

Kürsüye çıkıldığı anda salonu protesto ederek terk etme

Uluslararası statü ve değerlendirme

Küresel siyasi fikir alışverişi alanı

Resmi diplomatik demarş ve açık boykot gösterisi

İtibar ve küresel destek

Çok taraflı ortaklık ve tanınma

Derinleşen izolasyon, itibarsızlaşma ve yalnızlaşma

Jeopolitik ve diplomatik uzmanlık: Neden bomboş bir salon Tel Aviv için ciddi bir darbe?

Uluslararası hukuk uzmanları ve siyaset bilimcilerin sonuçları:

  • «Diplomatik yoksulluk işareti»: BM kürsüsü dünyanın en yüksek platformu sayılır; burada konuşan kişiye karşı salonu boş bırakmak, İsrail Başbakanı'nın sözlerinin artık küresel kamuoyu için hiçbir ahlaki veya siyasi değer taşımadığını gösterir;

  • Toplu dayanışma ve kriz: Bu demarş sadece Müslüman veya Arap dünyası tarafından değil, aynı zamanda Latin Amerika, Afrika ve hatta Avrupa'nın bazı temsilcileri tarafından da desteklenmektedir; bu da sivillere karşı yürütülen politikaya yönelik küresel çapta nefretin arttığını göstermektedir;

  • Sonsuz yalnızlaşmanın kaçınılmazlığı: İsrail ne kadar askeri güç kullanırsa kullansın, diplomatik alandaki bu tür sert boykotlar, gelecekteki uluslararası anlaşmalarını ve hukuki korumasını zayıflatacaktır.

Sizce BM salonunu protesto ederek terk etmek ve bomboş bir salonla karşı karşıya kalmak, İsrail yönetimini insanlık dışı politikalarını gözden geçirmeye zorlayabilir mi? Netanyahu'ya karşı yapılan bu toplu diplomatik demarşı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası arenadaki bu ses getiren boykot analizini tüm sevdiklerinizle paylaşın!

BM Genel KuruluBinyamin Netanyahuİsrail Diplomatik BoykotKüresel Diplomatik İzolasyonSiyasi Protesto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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