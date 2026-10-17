Moldova topraklarına 17 saat içinde Rusya'ya ait olduğu tespit edilen beş drone düştü

Moldova topraklarına 17 saatten fazla bir süre içinde Rusya'ya ait olduğu tespit edilen beş drone düştü. Olayların ardından ülkenin Dışişleri Bakanlığı Rusya'yı kınadı. Reuters'ın haberine göre bu durum yaşandı.

Edinilen bilgiye göre dronlar, 15 Ekim'den 16 Ekim'e bağlayan gece ve 16 Ekim günü Moldova hava sahasına girdi. Hepsi ülkenin ağırlıklı olarak kuzey ve doğu bölgelerine düştü. Olaylar sonucunda bir kişi hafif yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, söz konusu olayların vatandaşların güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bölgesel istikrarı da doğrudan etkilediği belirtildi.

Dronlarla ilgili olaylar, Rusya Büyükelçisi Oleg Ozerov'un açıklama yapmak üzere çağrılmasına da neden oldu. Moldova hükümeti daha önce de hava sahasının ihlali konusunda Rusya'dan açıklama talep etmişti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın dış politikasını ülkesinin çıkarlarına aykırı görüyor. Sandu, iki yılı aşkın süredir Moldova'da görev yapan Rusya Büyükelçisi Oleg Ozerov'un diplomatik yetki belgelerini sunmasına izin vermedi.

Buna karşılık Rusya, Moldova yönetimini Moskova'ya karşı düşmanca bir politika izlemekle suçluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için Maia Sandu hükümetinin 'rusofobiye dayalı politika'dan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.