Avrupa kıtasında jeopolitik ve askeri gerilimin en patlamaya hazır noktasında durum kızışıyor. «Radio Svoboda»nın haberine göre, Belarus Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun stratejik açıdan en zayıf halkası olarak kabul edilen ünlü Suwalki Koridoru'na, yani Polonya ve Litvanya sınırlarının birleştiği bölgeye büyük miktarda askeri güç yığarak geniş çaplı tatbikatlara başladı. 15-18 Eylül tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko liderliğinde yürütülen bu manevralarda sınırın kapatılması, sıkıyönetim koşullarında hareket etme, sabotaj ve keşif gruplarına (DRG) karşı mücadele ve drone saldırılarını püskürtme çalışmaları yapılıyor.

Bu arada, saygın Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) uzmanları, ittifak için endişe verici bir analiz yayınladı: Yeni savaş taktikleri sayesinde Rusya'nın Suwalki Koridoru'nu karadan işgal etmesine bile gerek kalmadı; bölge, uzun menzilli fiber optik FPV-drone'lar ve füze saldırılarıyla tamamen felç edilebilir. Sadece 65 kilometre genişliğindeki bu kara yolu, Baltık ülkelerini NATO'nun ana gövdesine bağlayan tek arter olma özelliğini taşıyor.

Peki, Minsk ve Moskova'nın Suwalki hattındaki amacı ne, 40 kilometrelik yeni FPV-drone'lar NATO lojistiğini nasıl yok edebilir ve Baltık devletleri gerçekten bir kapanın içinde mi kalıyor?

«Muraveyko komutasındaki manevralar»: Sınırdaki tatbikatın detayları

Belarus Batı Operasyonel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen askeri faaliyetler:

15-18 Eylül savunma senaryosu: Tatbikatlar bizzat Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko'nun liderliğinde yürütülüyor;

Devlet sınırının kapatılması: Askeri birlikler, Polonya ve Litvanya sınırı boyunca savunmayı güçlendirme ve sınır bölgelerini acilen bloke etme becerilerini test ediyor;

Sıkıyönetim ve sabotajcılar: Bölgede tam sıkıyönetim rejimi uygulama ve sözde düşmanın sabotaj gruplarını (DRG) yok etme taktikleri çalışılıyor;

Drone'lar ve hafif hava saldırıları: Modern savaşın gerekliliklerinden yola çıkarak, insansız hava araçları (İHA) ve alçak uçuş yapan teknik araçların saldırılarını püskürtmeye ana odaklanılıyor.

«Suwalki Koridoru» fenomeni: Bu bölge neden NATO'nun ana kalkanı ve zayıf noktası?

Bölgenin stratejik önemi ve coğrafi yapısı:

Baltık'ın tek arteri: Suwalki Koridoru, Belarus ile Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasındaki Polonya-Litvanya sınırının kesiştiği noktada yer alan yaklaşık 65 kilometrelik bir kara koridorudur;

NATO'nun izolasyon riski: Eğer bu koridor kapatılırsa, Baltık devletleri (Litvanya, Letonya, Estonya) ittifakın ana kısmından kara yoluyla tamamen kopacaktır;

Kaliningrad ile birleşme riski: Askeri bir çatışma durumunda, Belarus ve Kaliningrad'dan hareket edecek birliklerin bu koridoru kısa sürede kontrol altına alabileceği gerçeği, NATO generallerini yıllardır endişelendiriyor.

IISS analizi: 40 kilometrelik fiber optik drone'lar ve koridorun «sanal kuşatması»

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) ve askeri analistlerin sonuçları:

Asker sokmaya gerek yok: Uzmanlaragöre, geniş çaplı bir çatışma durumunda Suwalki Koridoru'nu kara birlikleriyle fiziksel olarak ele geçirmek gerekmiyor;

Fiber optik FPV-drone saldırısı: Günümüzde elektronik harp (EH) araçlarının etkileyemediği fiber optik FPV-drone'ların uçuş menzili 40 km'ye ulaştı. Koridorun 65 km genişliğinde olduğu düşünülürse, drone'lar bölgeyi iki taraftan tamamen kuşatabilir;

Lojistiğin çöküşü: Karayolları ve demiryollarının drone'lar, uzaktan mayınlama ve füze saldırılarıyla sürekli ateş altında tutulması, NATO birliklerinin kara veya deniz yoluyla nakledilme imkanını neredeyse sıfıra indirir;

Hava savunmasının tükenmesi: NATO, sadece bu dar hattın güvenliğini sağlamak için bile devasa miktarda hava savunma sistemi, drone karşıtı silahlar ve mühendislik rezervleri harcamak zorunda kalacaktır.

Belarus'un Suwalki Koridoru yakınında başlattığı tatbikatlar, Doğu Avrupa'daki jeopolitik çatışmada artık modern teknolojilerin ve drone savaşlarının yeni bir stratejik gerçeklik oluşturduğunu gösterdi.

Sizce Belarus ve Rusya'nın Suwalki Koridoru çevresindeki bu manevraları NATO'yu Baltık'a ek kuvvet göndermeye zorlayacak mı, yoksa bu sadece psikolojik baskı taktiği mi? Modern drone'lar ve yeni silahlar çağında NATO, Baltık ülkelerinin savunmasını tam olarak garanti edebilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik sahnedeki bu tehlikeli çatışma noktasının analizini tüm uluslararası siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!