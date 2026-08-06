Rusya’nın dört bölgesine drone saldırıları: Ölü var

·104·Dünya
Rusya’nın dört bölgesine drone saldırıları: Ölü var

Rusya’nın Kursk bölgesinde bir insansız hava aracının özel bir eve çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Aynı gece Belgorod bölgesinde de iki kişi yaralanırken Moskova ve Yaroslavl bölgelerinde hava saldırısı riski nedeniyle savunma ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Tüm bilgiler, Rusya’daki bölgesel yöneticiler ile acil durum merkezlerinin açıklamalarına dayanmaktadır. Saldırıların tüm ayrıntılarını bağımsız kaynaklar üzerinden eksiksiz biçimde doğrulama imkânı şu an için sınırlıdır.

Drone özel bir eve çarptı

Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn’in açıklamasına göre olay, 5 Ağustos akşamı Bolşesoldatski ilçesindeki Kozirovka köyünde meydana geldi.

Valinin sözlerine göre insansız hava aracı özel bir eve çarptı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken altı kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralıların durumu ve olay sırasında evde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin henüz ek bilgi verilmedi.

Kozirovka, Ukrayna sınırındaki bölgelere yakın bir konumda bulunuyor. Yerel ekiplerin saldırının sonuçlarını gidermek ve olay yerini incelemek için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Belgorod’da iki kişi yaralandı

Belgorod bölgesindeki Şebekino kentinde düzenlenen drone saldırısında Orlan gönüllü birliğinin bir üyesi yaralandı. Bölgesel acil durum merkezinin açıklamasına göre yaralıya tıbbi yardım sağlandı.

Bir başka olay Şebekino ilçesindeki Maslova Pristan yerleşiminde kaydedildi. Resmî açıklamada drone’un bir aracı hedef aldığı, araçta bulunan erkeğin ise mayın patlaması kaynaklı yaralanma nedeniyle kendi imkânlarıyla hastaneye başvurduğu belirtildi.

Aracın gördüğü zarar ve yaralının mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Moskova’ya doğru uçan üç drone’un düşürüldüğü bildirildi

6 Ağustos’a bağlayan gece Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente doğru ilerleyen üç drone’un Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre acil durum ekipleri, drone parçalarının düştüğü bölgelerde çalışma yürüttü. İlk raporlarda yaralananlar veya binalarda ciddi hasar meydana geldiğine ilişkin bilgi yer almadı.

Bu tür durumlarda Moskova hava sahasına yaklaşan drone’lar, havalimanlarının faaliyetlerini de etkileyebilir. Ancak söz konusu gece uçuşlara kısıtlama getirildiğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Yaroslavl’dan Moskova yönüne çıkış kapatıldı

Moskova’nın kuzeydoğusunda bulunan Yaroslavl bölgesinde de drone saldırısı riski ilan edildi.

Bölge Valisi Mihail Yevrayev, güvenlik amacıyla Yaroslavl kentinden Moskova yönüne giden araç trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kısıtlama, Moskova Bulvarı ile Güneybatı Çevre Yolu’nun kesiştiği noktadan itibaren başlatıldı.

Halktan bu yöndeki yolculuklarını ertelemeleri veya alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Bölgede drone’ların düşürüldüğü, patlama ya da yıkım meydana geldiğine ilişkin ilk raporlarda bilgi yer almadı.

Tek gecede yaşanan olaylar neyi gösterdi?

Kursk ve Belgorod’da insanlar zarar görürken Moskova ve Yaroslavl’da alınan başlıca önlemler drone’ları etkisiz hâle getirmeye ve halkın hareketini geçici olarak kısıtlamaya yönelik oldu.

Bununla birlikte bir drone’un özel ev veya araç gibi bir hedefe çarpması, cephe dışındaki bölgelerde yaşayan sivillerin de risk altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. İnsansız hava aracının doğrudan çarpması, patlaması veya düşürüldükten sonra parçalarının düşmesi benzer ölçüde ağır sonuçlara yol açabilir.

Mevcut bilgilere göre dört bölgedeki olaylar sonucunda toplam bir kişi hayatını kaybetti ve en az sekiz kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ilerleyen saatlerde resmî güncellemeler yapılabilir.

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RusyaMoskovaUkraynaKurskBelgorod
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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