Nijeryalı genç 4 metrelik sıra dışı bisikletiyle şehir sokaklarını fethetti (video)

·9·Dünya
Nijeryalı genç 4 metrelik sıra dışı bisikletiyle şehir sokaklarını fethetti (video)

Sosyal medyada, birkaç metre yüksekliğindeki el yapımı "gökdelen" bisikletle ilerleyen Nijeryalı bir gencin videosu gerçek bir viral trende dönüştü ve kısa sürede 2,2 milyondan fazla beğeni ve milyonlarca izlenme topladı.

Görüntülerde, genç adamın yüksek yapılı bisikletine binerek yoğun bir trafikte dengesini kusursuz bir şekilde koruyarak ilerlediği görülüyor.

Durur halden 4 metre yüksekliğe tırmanma becerisi

Videoda en çok tartışılan konu, gencin bu yüksek taşıta nasıl bindiği oldu:

  • Hareket halindeyken tırmanış: Bisiklet önce aşağıdan itiliyor ve yavaşça hareket ederken mucit, kadroya monte edilmiş merdiven benzeri özel demir basamaklara tek tek adım atıyor;

  • Zincir ve pedal sistemi: Yukarı çıkıp en tepedeki seleye oturuyor ve uzun bir özel uzatma zinciri aracılığıyla tekerleklere güç aktaran pedalları sakin bir şekilde çevirmeye başlıyor;

  • Otomobillerden yüksek bir bakış: Bisikletin yüksekliği yoldaki binek araçların ve minibüslerin tavanından bile iki-üç kat daha fazla; sürücü çevredeki trafiği yukarıdan rahatça gözlemleyebiliyor.

Kullanıcıların şaka ve endişe dolu tepkileri

Bu sıra dışı manzara, ağ kullanıcıları arasında yüzlerce komik ve hayatın içinden soruya yol açtı:

  • «Bunun için paraşüt lazım»: Bazı takipçiler şaka yollu, bu yükseklikte sadece kask değil, paraşüt de takmak gerektiğini yazdılar;

  • Durma ve fren sorunu: En büyük endişe, acil bir duruş anında ne olacağı ile ilgili: «Eğer yolda beklenmedik bir engel çıkarsa veya trafik ışığı kırmızıya dönerse, nasıl duracak ve nasıl inecek?» sorusu en çok tartışılan konu oldu;

  • Denge ve ustalık: Tehlikeli görünmesine rağmen, gencin dengeyi şaşırtıcı derecede hassas bir şekilde koruması ve başına koruyucu kaskını takmış olması izleyicilerin takdirini kazandı.

Bu video, sıra dışı mühendislik fantezisinin ve sirk sanatçılarınkine benzer yüksek denge becerisinin bir göstergesi olarak küresel internet kitlesini büyülemeye devam ediyor.

Nijeryalı BisikletçiGökdelen BisikletViral Trendİnternet VideosuSıra Dışı Tasarım
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bangkok'ta sel: Gıda pazarı sular altında, 327 milyon dolar zarar (video)Bangkok'ta sel: Gıda pazarı sular altında, 327 milyon dolar zarar (video)28 Eylül 20:16Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildiTürkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi27 Eylül 08:13Kazakistan'da nadir metalların çıkarılması için yeni bir ABD şirketi tescil edildiKazakistan'da nadir metalların çıkarılması için yeni bir ABD şirketi tescil edildiDün 20:58Özgürlük Heykeli'nden bile yüksek hapishane: Manhattan'da «Jailscraper» yükseliyorÖzgürlük Heykeli'nden bile yüksek hapishane: Manhattan'da «Jailscraper» yükseliyor16 Eylül 08:002,1 metrelik köpek balığı balıkçıyı ölümün eşiğine getirdi2,1 metrelik köpek balığı balıkçıyı ölümün eşiğine getirdi4 Eylül 13:56Çin’de 288 metrelik dev asansör inşa edildiÇin’de 288 metrelik dev asansör inşa edildi17 Ağustos 14:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi