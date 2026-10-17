Nijeryalı genç 4 metrelik sıra dışı bisikletiyle şehir sokaklarını fethetti (video)

Sosyal medyada, birkaç metre yüksekliğindeki el yapımı "gökdelen" bisikletle ilerleyen Nijeryalı bir gencin videosu gerçek bir viral trende dönüştü ve kısa sürede 2,2 milyondan fazla beğeni ve milyonlarca izlenme topladı.

Görüntülerde, genç adamın yüksek yapılı bisikletine binerek yoğun bir trafikte dengesini kusursuz bir şekilde koruyarak ilerlediği görülüyor.

Durur halden 4 metre yüksekliğe tırmanma becerisi

Videoda en çok tartışılan konu, gencin bu yüksek taşıta nasıl bindiği oldu:

Hareket halindeyken tırmanış: Bisiklet önce aşağıdan itiliyor ve yavaşça hareket ederken mucit, kadroya monte edilmiş merdiven benzeri özel demir basamaklara tek tek adım atıyor;

Zincir ve pedal sistemi: Yukarı çıkıp en tepedeki seleye oturuyor ve uzun bir özel uzatma zinciri aracılığıyla tekerleklere güç aktaran pedalları sakin bir şekilde çevirmeye başlıyor;

Otomobillerden yüksek bir bakış: Bisikletin yüksekliği yoldaki binek araçların ve minibüslerin tavanından bile iki-üç kat daha fazla; sürücü çevredeki trafiği yukarıdan rahatça gözlemleyebiliyor.

Kullanıcıların şaka ve endişe dolu tepkileri

Bu sıra dışı manzara, ağ kullanıcıları arasında yüzlerce komik ve hayatın içinden soruya yol açtı:

«Bunun için paraşüt lazım»: Bazı takipçiler şaka yollu, bu yükseklikte sadece kask değil, paraşüt de takmak gerektiğini yazdılar;

Durma ve fren sorunu: En büyük endişe, acil bir duruş anında ne olacağı ile ilgili: «Eğer yolda beklenmedik bir engel çıkarsa veya trafik ışığı kırmızıya dönerse, nasıl duracak ve nasıl inecek?» sorusu en çok tartışılan konu oldu;

Denge ve ustalık: Tehlikeli görünmesine rağmen, gencin dengeyi şaşırtıcı derecede hassas bir şekilde koruması ve başına koruyucu kaskını takmış olması izleyicilerin takdirini kazandı.

Bu video, sıra dışı mühendislik fantezisinin ve sirk sanatçılarınkine benzer yüksek denge becerisinin bir göstergesi olarak küresel internet kitlesini büyülemeye devam ediyor.