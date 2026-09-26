Rusya'da 555 metrelik sıra dışı gökdelenin inşası onaylandı

·9·Dünya
Rusya'da 555 metrelik sıra dışı gökdelenin inşası onaylandı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 555 metre yüksekliğinde bir gökdelen olan "Lakhta Center – 3"ün inşası planlanıyor. 22 Eylül'de Rusya Devlet Uzmanlık Kurumu, binanın proje belgelerine olumlu görüş verdi. İlgili bilgiler, Proje Belgeleri Uzmanlık Sonuçları Birleşik Devlet Siciline kaydedildi. Bu konuda Moskova ve Rusya Emlak Haberleri bildirdi.

Gökdelenin, St. Petersburg'un Primorsky bölgesindeki Lakhta alanında, mevcut "Lakhta Center" binasının batı tarafında inşa edilmesi öngörülüyor. Projenin geliştiricisi "Sinergiya", teknik müşterisi ise "Renkons" şirketidir.

Projeye göre bina, 116 yer üstü ve üç yer altı katından oluşacak. Mimari görünümü, merkezi avlular etrafında yukarı doğru daralan, birbirine sarılı iki spiral yapıdan meydana gelecek. Bu yapılar üst kısımda tek bir hacimde birleşecek.

Binanın 43., 70. ve 88. katlarında "kış bahçeleri" oluşturulması planlanıyor. Bu alanlarda yeşil dinlenme bölgeleri, toplantı odaları ve kafeteryalar yer alacak.

Birinci ve 100. katlarda gıda dışı ürün mağazaları, minimarket, eczane kioskları, hediyelik eşya ve kitap satış alanları öngörülüyor. 100. ve 103. katlarda ise sergi alanı ve seyir terasları kurulacak.

Edinilen bilgilere göre, gökdelen inşaatına 2026 yılı sonuna kadar başlanması ve 2033 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak iç dekorasyon çalışmalarının birkaç yıl daha sürmesi muhtemel. Belgelerde, yeni iş kümesine taşınmanın 2042 yılından sonra planlandığı belirtiliyor.

Lakhta Center – 3SinergiyaRenkonsLakhtaRusya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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